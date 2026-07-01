SAN GIOVANNI DI FASSA. Primo bilancio positivo per Catinaccio Buffaure S.p.A. Società Benefit, la società nata dalla fusione tra Catinaccio Impianti a Fune S.p.A. e Funivie Buffaure S.p.A., entrambe con sede nel comune di San Giovanni di Fassa. L'assemblea dei soci ha approvato il documento contabile che chiude il 2025 con un utile di 544.281 euro, certificando la solidità della nuova realtà.

La fusione per unione è stata formalizzata il 1° dicembre 2025 e iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Trento il 3 dicembre. Tuttavia, come previsto dalla normativa, gli effetti contabili e fiscali sono stati retrodatati al 1° gennaio 2025. Per questo motivo il bilancio rappresenta l'intera attività delle due società come se l'aggregazione fosse operativa fin dall'inizio dell'anno.

Sul fronte dell'attività, l'estate 2025 ha registrato 832.747 passaggi, con una crescita del 3,8% rispetto all'anno precedente. Il Catinaccio si conferma il principale polo estivo con il 77% dei transiti, davanti a Buffaure con il 19% e San Pellegrino con il 4%.

Numeri ancora più elevati nella stagione invernale 2025-2026, conclusa con 4.734.679 passaggi. In questo caso è Buffaure a guidare la classifica con il 44% dei transiti, seguito dal Catinaccio con il 31% e dall'area di San Pellegrino con il 25%.

Per la stagione estiva appena iniziata, a Buffaure sarà operativa esclusivamente la cabinovia che collega Pozza di Fassa alla conca panoramica a quota 2.000 metri. La seggiovia per Col de Valvacin resterà invece chiusa per consentire la sostituzione dell'impianto. Rimarranno comunque accessibili Malga Jumela e le attività organizzate nell'area.

Il Ciampedìe continua invece a rappresentare il cuore dell'offerta escursionistica, raggiungibile con la funivia da Vigo di Fassa oppure con le seggiovie da Pera di Fassa. Da qui partono gli itinerari verso il Gardeccia, le Torri del Vajolet, il Rifugio Principe, il Rifugio Re Alberto e l'Antermoia.

La principale novità del 2026 è il sentiero tematico "Il Corvo Blu e la parola magica", un percorso narrativo ad anello di circa 40 minuti pensato per le famiglie. Confermata anche la Fly Line, la carrucola sospesa lunga 1.100 metri che consente di sorvolare il bosco in sicurezza.

Il calendario estivo propone inoltre escursioni guidate dedicate alla natura e al territorio: dalla visita all'Aquila di Christomannos alle passeggiate alla ricerca delle marmotte, dalle camminate con gli alpaca alle attività di Yoga & Brunch, fino alle escursioni nelle malghe e agli itinerari dedicati alla fauna del bosco.

Per le famiglie è attivo anche il Kinderpark Ciampedìe, che offre assistenza ai bambini dai tre anni in su con animatrici specializzate, laboratori didattici, attività dedicate alla natura e momenti di intrattenimento, permettendo ai genitori di affrontare in tranquillità gli itinerari più impegnativi. C.L.