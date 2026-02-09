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TRENTO. Sul territorio provinciale il pericolo di valanghe si trova - soprattutto al di sopra del limite del bosco - nella fascia più alta del grado di pericolo 3 "marcato". È quanto emerge dal bollettino valanghe Euregio, aggiornato alle 17 di oggi, che segnala condizioni molto insidiose per le escursioni e per le discese fuori pista.
All'interno del manto nevoso presente in quota persistono strati deboli, in particolare sui pendii esposti a ovest, nord ed est.
Negli ultimi giorni sono stati osservati numerosi distacchi di valanghe a lastroni, in alcuni casi anche di grandi dimensioni. Il sovraccarico di una singola persona può provocare il distacco di valanghe, anche a distanza. Il pericolo valanghe rimarrà invariato nei prossimi giorni.