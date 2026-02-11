TRENTO. La Provincia autonoma di Trento prosegue nel rafforzamento del Corpo forestale con l’inserimento di nuove professionalità. È stato indetto un concorso pubblico, per esami e corso di formazione professionale, per complessive 30 assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica di forestale, categoria C, livello base.



«La volontà della Provincia è quella di continuare ad investire per garantire la copertura degli organici e mantenere l’efficacia delle Stazioni forestali, al fine di rispondere in modo sempre più puntuale alle crescenti esigenze in materia di tutela ambientale, prevenzione e gestione del territorio», ha dichiarato l’assessore provinciale alle foreste, caccia e pesca Roberto Failoni.



Tra le 30 assunzioni previste, 9 posti sono riservati ai volontari delle forze armate e 4 ai volontari del servizio civile universale o nazionale. Le prove d’esame comprendono un’eventuale preselezione, una prova scritta e una prova orale con parte pratica, finalizzate all’ammissione al corso di formazione.



Al termine del corso verranno svolte ulteriori prove, tra cui una prova scritta e una prova pratica-orale. Le domande di partecipazione, compilate esclusivamente online, devono essere presentate entro le 23.59 del 13 marzo 2026. Tutti i dettagli, con requisiti e modalità di candidatura, sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia.