TRENTO. Parte il 28 novembre la stagione invernale sulle piste delle Dolomiti. A fare da apripista saranno Alpe Lusia/San Pellegrino, Civetta, Cortina d'Ampezzo, Val di Fiemme/Obereggen, Plan de Corones, San Martino di Castrozza/Passo Rolle e 3 Cime Dolomiti. Gli altri comprensori, invece, apriranno il 4 dicembre.

Tra le novità di questa stagione ci sono le nuove cabinovie a dieci posti, il nuovo impianto al Buffaure in Val di Fassa e quello di Obereggen.

Proseguono invece i lavori per il collegamento tra San Martino di Castrozza e Passo Rolle.

"La nostra priorità non è ampliare continuamente l'offerta, ma continuare a migliorarne la qualità", commenta il presidente di Dolomiti Superski Andy Varallo. "Investire significa oggi sostituire impianti più datati, aumentare comfort ed efficienza e utilizzare tecnologie capaci di ridurre i consumi, mantenendo gli elevati standard che gli sciatori si aspettano da Dolomiti Superski. Allo stesso tempo, ogni intervento deve inserirsi con attenzione in un territorio straordinario come quello delle Dolomiti". Sempre più ospiti scelgono di non limitarsi a una singola pista o a un solo comprensorio, ma di trasformare lo sci in un vero viaggio attraverso valli, paesaggi e culture diverse. Ai grandi classici come la Sellaronda e il Giro della Grande Guerra si affiancano tour più raccolti come il Latemarronda, che permettono di scoprire il territorio con ritmi più tranquilli, alternando lo sci alle soste nei rifugi e alla scoperta della cultura e della gastronomia locale.



E' stata rinnovata l'app My Dolomiti, che accompagna lo sciatore con informazioni in tempo reale, pianificazione degli itinerari e monitoraggio delle attività, mentre la tecnologia SmartPass permette, nei comprensori abilitati, di utilizzare lo smartphone per accedere agli impianti. Negli anni, inoltre, segnala Dolomiti Superski, è cambiato il modo di vivere la giornata sugli sci. Sempre più persone decidono di non fermarsi allo sport, ma di vivere anche le valli, i paesaggi e le culture dei luoghi attraversati dai comprensori sciistici, come la Sellaronda, il Giro della Grande Guerra e il Latemarronda. Anche la digitalizzazione continua a evolversi con l'obiettivo di rendere più semplice e completa l'esperienza sulla neve.

Alla rinnovata My Dolomiti App si aggiunge il sistema dei badge digitali, pensato non soltanto per valorizzare la performance sportiva, ma anche per stimolare la scoperta del territorio: impianti utilizzati, dislivelli, tour completati e luoghi Dolomitivity diventano parte di un'esperienza che unisce tecnologia e conoscenza della montagna. "Dolomitivity nasce dal desiderio di ricordare che le Dolomiti non sono soltanto chilometri di piste da percorrere. Sono luce, silenzio, aria, persone, tradizioni e momenti in cui vale la pena fermarsi. Vogliamo invitare i nostri ospiti a vivere la montagna con maggiore consapevolezza e a riscoprire quel lusso semplice che consiste nel prendersi il proprio tempo", spiega Marco Pappalardo, direttore Marketing Dolomiti Superski.