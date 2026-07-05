SOLDA. Il mondo della montagna e del soccorso alpino è in lutto per la scomparsa di Olaf Reinstadler, storico capostazione del Soccorso alpino Cai di Solda. Aveva 62 anni ed è morto dopo una breve malattia.

Guida alpina e volontario del Soccorso alpino fin dal 1980, Reinstadler aveva assunto la guida della stazione di Solda nel 2000. In oltre vent'anni di attività ha coordinato centinaia di interventi sull'Ortles e sulle montagne circostanti, contribuendo a salvare decine di vite umane.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra soccorritori, guide alpine e appassionati della montagna. A ricordarlo con emozione è stato anche l'ex presidente del Cnsas Giorgio Gajer, che ha sottolineato il valore umano e professionale di un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio degli altri.

Negli anni Olaf Reinstadler è diventato un punto di riferimento per il soccorso in alta quota in Alto Adige, coordinando numerose operazioni anche in occasione di gravi incidenti alpinistici.