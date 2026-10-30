PONTEDILEGNO-TONALE. Pontedilegno-Tonale è la destinazione sciistica più affidabile d’Europa per innevamento e apertura di piste e impianti. Lo attesta il Reliable Ski Score, l'indagine svolta dal tour operator britannico Inghams Ski su circa 150 stazioni sciistiche continentali: con un punteggio di 93,1 su 100, il comprensorio tra Lombardia e Trentino conquista il primo posto assoluto, precedendo l'austriaca Obertauern (92,9) e la francese Les Arcs (92,2).

Il risultato si basa sull’analisi delle prestazioni storiche delle destinazioni nel periodo centrale della stagione, dal 5 gennaio al 20 marzo, nell’arco di sette inverni compresi tra il 2017/2018 e il 2025/2026 (sono state escluse le annate 2019/2020 e 2020/2021, condizionate dalla pandemia).

Il Reliable Ski Score è calcolato sulla base di cinque parametri: l’operatività del comprensorio, ovvero la percentuale media di piste e impianti aperti (35%), i giorni con almeno 30 centimetri di neve alla stazione di valle (25%), la costanza delle prestazioni tra le diverse stagioni (20%), la differenza tra una stagione media e quella peggiore (12%) e la profondità media del manto nevoso in quota (8%).

L’analisi evidenzia come l'altitudine elevata, che raggiunge l’apice con i 3.016 metri del Ghiacciaio Presena, unita all'esposizione e alla continuità degli interventi di gestione, permetta a Pontedilegno-Tonale di garantire condizioni di innevamento e fruibilità costanti sui suoi 46 tracciati distribuiti tra Temù, Ponte di Legno e Passo Tonale.

“Questo risultato conferma la solidità del nostro comprensorio e il valore di un territorio che, grazie alle proprie caratteristiche naturali e al lavoro svolto sul campo, ha saputo consolidare la propria affidabilità nel tempo. Essere primi in Europa rappresenta un elemento distintivo anche nel confronto con le altre destinazioni alpine e rafforza la nostra capacità di presentarci sui mercati internazionali”, commenta Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale.

Nel quadro europeo tracciato dallo studio, la Francia risulta il Paese con il maggior numero di stazioni nella fascia alta della classifica, contandone dieci tra le prime venti (tra cui Les 3 Vallées al quarto posto con 91,1 e Alpe d'Huez al quinto con 90,5), seguita dall'Austria con sei località (tra cui Kitzsteinhorn al sesto e Filzmoos al settimo). Accanto agli aspetti legati all’affidabilità sciistica, l’offerta di Pontedilegno-Tonale comprende anche iniziative che arricchiscono l’esperienza in pista, come Alba in Quota. Organizzata in date prestabilite durante la stagione invernale, permette agli appassionati di accedere agli impianti prima dell’apertura ordinaria e di effettuare le prime discese del mattino, ampliando le opportunità di vivere appieno il comprensorio.

C.L.