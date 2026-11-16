Lo staff di Buonagricoltura è salito a Malga Cima Verle, a 1.500 metri di quota sul Passo Vezzena, nel territorio del Comune di Levico Terme. È un angolo dell’altopiano circondato da ampi panorami, dove la natura accompagna ogni passo.

Qui si respira la vera anima del Trentino: prodotti tipici a km 0, piatti genuini preparati con cura e un’accoglienza che fa sentire gli ospiti a casa.

I protagonisti sono giovani pieni di entusiasmo che hanno scelto di vivere un’esperienza autentica tra alpeggi, boschi e sapori di montagna. Accanto a loro lavora chi, con dedizione e competenza, custodisce e tramanda ogni giorno il patrimonio della tradizione alpina.