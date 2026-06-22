LAVIS. Il Comune di Lavis ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di martedì 23 giugno in segno di cordoglio per la tragica e prematura scomparsa della concittadina Adele Cobelli, avvenuta il 20 giugno a Pressano. La decisione è stata formalizzata con un'ordinanza firmata dal sindaco Luca Paolazzi, che ha voluto interpretare il sentimento di dolore e vicinanza espresso dall'intera comunità.

La celebrazione funebre si terrà martedì alle ore 16 nella chiesa di Sant’Udalrico a Lavis. In occasione della giornata di lutto saranno esposte le bandiere a mezz’asta sulla sede comunale, già issate nella mattinata di lunedì. A partire dalle ore 12 verranno inoltre sospese tutte le manifestazioni pubbliche, le attività ludiche, ricreative e di intrattenimento svolte su suolo pubblico, oltre a qualsiasi iniziativa incompatibile con il carattere luttuoso della giornata.

L'ordinanza prevede inoltre che, durante la celebrazione delle esequie, gli esercizi commerciali aperti al pubblico nell'area circostante la chiesa parrocchiale abbassino le serrande in segno di rispetto. L'amministrazione comunale invita anche cittadini, associazioni e realtà del territorio a osservare un minuto di raccoglimento alle ore 16, in concomitanza con l'inizio della cerimonia.

Per agevolare la partecipazione alle esequie saranno disponibili i parcheggi della stazione della ferrovia Trento-Malé, il parcheggio della Cantina La-Vis e il piazzale della scuola media. Con il lutto cittadino, il Comune intende manifestare pubblicamente la propria vicinanza ai familiari, agli amici e a tutte le persone che hanno conosciuto e apprezzato Adele Cobelli.