L’Adige è sempre con voi anche su Telegram. Con un canale per rimanere costantemente in contatto con i suoi lettori.

Basterà scaricare la app di messaggistica sul vostro smartphone, aprirla e digitare "L’Adige" oppure "giornaleladige" sulla stringa di ricerca e poi, una volta visualizzato il nostro logo, cliccarci sopra e poi ancora un clic su "Iscriviti": da quel momento le notizie più importanti del giorno vi «entreranno» direttamente nel telefono.

Ma cosa vedrete sul nostro nuovo canale Telegram? Una promessa è d’obbligo: non vi sommergeremo di notizie perché non vogliamo diventare invadenti e magari rischiare che ci mettiate tra i contatti «silenziati».

Vi terremo aggiornati con le cosiddette “top news”. Poche righe per informarvi subito, con una foto, e poi un link all’approfondimento sul nostro sito. Saprete tutto in tempo reale su quello che avviene in Trentino e nel mondo.

Telegram nasce nel 2013, per opera di due imprenditori russi, i fratelli Pavel e Nikolaj Durov. I due avevano già sulle spalle la creazione del social network VK, un grande successo nell’Est, e con Telegram puntavano a rivoluzionare il settore della messaggistica istantanea. L’idea era promuovere un servizio che restasse il più possibile indipendente, gratuito, sicuro e lontano dagli interessi commerciali degli inserzionisti.

La crescita non è avvenuta improvvisamente, ma con costanza questa app si è diffusa sempre di più, fino a diventare la principale alternativa alla dominante WhatsApp per molti. In poco più di un anno ha raggiunto i 35 milioni di utenti attivi e nel 2016 toccò per la prima volta la cifra di 100 milioni. A inizio 2021 il numero di account funzionanti sul servizio ha superato i 500 milioni.