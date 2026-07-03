VERMIGLIO. È sotto controllo il violento incendio che nella notte ha colpito la frazione di Fraviano, interessando un fienile, tre abitazioni, un rustico disabitato, la chiesa di Santo Stefano con il campanile e provocando danni anche alla parte esterna del municipio.

I vigili del fuoco volontari della Val di Sole, affiancati dai vigili del fuoco permanenti di Trento, sono ancora impegnati nelle operazioni di bonifica e di rimozione del materiale bruciato. La priorità è ora verificare la stabilità degli edifici, in particolare della volta, della facciata e del campanile della chiesa, per garantire la sicurezza della popolazione e preservare il patrimonio storico e artistico.

Nella tarda mattinata si è svolto un vertice operativo nella sede del Comune di Vermiglio, coordinato dalla vicesindaco Valentina Mariotti e dalla dirigente del Servizio antincendi e protezione civile della Provincia, Ilenia Lazzeri, insieme ai rappresentanti dei vigili del fuoco, dei tecnici comunali e della Protezione civile.

"È stato determinante l'ottimo coordinamento tra tutti i corpi intervenuti, la cui tempestività ha consentito di evitare la propagazione delle fiamme agli edifici vicini e di limitare ulteriori danni all'interno della chiesa, colpita in particolare nella struttura lignea della copertura", ha spiegato Ilenia Lazzeri. "Ora che la situazione è sotto controllo e, soprattutto, è stato escluso il coinvolgimento di persone, l'attenzione si concentra sulla verifica della stabilità strutturale della chiesa e sull'organizzazione delle successive operazioni di bonifica e messa in sicurezza".

Al sopralluogo hanno partecipato anche i tecnici della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, incaricati di valutare i danni al patrimonio artistico e definire gli interventi necessari per la sua tutela.

Dalle prime verifiche emerge che il pregiato altare ligneo seicentesco non sarebbe stato interessato direttamente dalle fiamme e non avrebbe riportato danni dovuti al calore o all'acqua utilizzata per lo spegnimento. Anche le principali opere d'arte custodite nella chiesa non presenterebbero danni evidenti, ma saranno sottoposte ad accertamenti approfonditi e nel frattempo protette con interventi provvisori.

Durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno inoltre messo in sicurezza una delle tre campane del campanile, fissandola per scongiurare possibili cedimenti. Nei prossimi giorni sarà organizzato anche il recupero dei beni mobili presenti nella chiesa, che verranno trasferiti temporaneamente in un luogo sicuro.

Il Comune di Vermiglio ha attivato il Centro operativo comunale (COC) per coordinare tutte le attività legate all'emergenza. La Provincia ha confermato il proprio supporto per gli interventi di somma urgenza, che comprendono la copertura provvisoria della chiesa e il puntellamento delle strutture danneggiate. Restano in corso le verifiche tecniche per definire l'entità complessiva dei danni e programmare gli interventi di recupero.