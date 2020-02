I trentini Powa Tribe, compagnia di danza nata nel 2016, hanno raggiunto la finale delle audizioni di Italia’s Got Talent 2020, il popolare talent show che va in onda su Tv8 e Sky Uno.



«Una performance su tutte che ci ha particolarmente emozionati e soprattutto ha colpito la giuria, in particolar modo Federica Pellegrini, è stata quella dei Powa Tribe», spiega la trasmissione.



La crew di danza, proveniente dal Trentino, ha eseguito una coreografia ispirata al brano “Swipe Right”, una poesia che ha per tema l’amore ai tempi dei social, dove basta un click per essere accettati o rifiutati. Ballando sulla parola, sul testo scritto e recitato da Simone Savogin, concorrente finalista di Italia’s Got Talent 2019, i ballerini trentini hanno conquistato tutti.



Coordinati dall’insegnante Patrick Ang, i ballerina dei Powa Tribe sono Tania Giacomuzzi, Angela Mazzucato, Olimpia Bonvecchio, Isabel Nardelli, Jasmine Bresciani, Gabriele Ang, Pietro Brazzo, Angelo Dadula, Cristiano Benussi, Omar Vanzo, Damiano Gomiero, Silvia Baldo e Alice Lorenzi.

Powa Tribe, l’amore ai tempi dei social Video of Powa Tribe, l’amore ai tempi dei social