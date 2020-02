Consegnata oggi all’attore e scrittore Andrea Castelli l’Aquila di San Venceslao, simbolo della città di Trento, nel corso di una cerimonia svoltasi a palazzo Geremia.



«In tutti questi anni - ha detto il sindaco Alessandro Andreatta - è stato il punto di riferimento di ogni compagnia, di ogni attore, di ogni autore teatrale trentino. La sua presenza ha contribuito a tener alto il livello artistico e a educare il gusto del pubblico. I suoi successi, i premi di cui è stato insignito - l’ultimo, quello come miglior attore, assegnato da una giuria di esperti - gli applausi nei teatri italiani (dal Goldoni di Venezia al Piccolo di Milano al Bellini di Napoli) ci hanno riempito d’orgoglio. Perché hanno reso giustizia a un talento che non ha mai rinunciato all’indipendenza e alla distanza da ogni tipo di potere, un talento che non è mai stato collaterale a niente e a nessuno: qualità queste proprie dell’arte, che per definizione non può avere né padrini né padroni».