Tornano in Tv le squadre dei boscaioli trentini nella serie che racconta il lavoro sul territorio delle migliori squadre di boscaioli: la nuova stagione di «Undercut: l’oro di legno», arriva in prima tv su DMAX canale 52 da domenica 1° dicembre alle 21.25.

Nuovi cantieri, nuovi macchinari, nuovi profitti e vecchie scintille: una lotta contro il tempo per i quattro team protagonisti, che lavorano a stretto contatto con le autorità del territorio e le amministrazioni locali, per recuperare il legname abbattuto e bonificare l’intero ecosistema della comunità montana dopo la tempesta Vaia.

Torniamo a seguire il team Zoppè, un team davvero speciale dove Vania, proprietaria dell’impresa e diventata nel frattempo una star, suo malgrado, in quanto una delle pochissime boscaiole professioniste attive nel dopo-Vaia, insieme al compagno Roberto cerca di rispettare le scadenze al lavoro nella Foresta del Cansiglio. Per Vania lavorare e crescere i propri figli nella sua terra, guidare il trattore, usare la motosega come la sua mamma, è la cosa più importante.

Anche i fratelli Sambugaro sono al lavoro al Passo Vezzena e stanno per trasferirsi in un nuovo cantiere: Michele e Giorgio sono due boscaioli “turbo”, con energie inesauribili e materiali ipertecnologici. Tra i due è perenne competizione ma nel momento del bisogno sanno unire le forze. Uno sbaglio di pochi millimetri potrebbe cambiare il lavoro di un’intera giornata e far perdere migliaia di euro.

Il team Giacomelli è sempre nella foresta di Paneveggio in Trentino: Vitale, Moreno e Patrizio, padre e figli, sono una famiglia e i litigi sono infiniti, in una continua competizione tra vecchie tradizioni e nuove tecnologie. Oggi devono raddoppiare la loro produzione giornaliera, per recuperare il ritardo accumulato nei mesi scorsi a causa di problemi tecnici.

Il team Morandini in Val di Fiemme in Trentino, sta gestendo ben 3 cantieri in contemporanea. Una delle imprese boschive più conosciute, longeve e strutturate, impiega ben 12 dipendenti e riesce a spalmare il lavoro su più cantieri. Da sempre nelle mani del padre Sergio, ora Nicola sta per prendere il posto del padre e deve mostrare autonomia. Ma soprattutto, si cimenta in una nuova sfida: sta per diventare volontario dei Vigili del fuoco.

«Undercut: l’oro di legno» è una produzione originale GiUMa Produzioni per Discovery Italia realizzata con il sostegno di Trentino Film Commission. DMAX è visibile al Canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 170, 171 e Tivùsat Canale 28. La serie sarà disponibile in anteprima su DPLAY PLUS e successivamente anche su Dplay.

