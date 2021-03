Ecco il Festival di Sanremo: 26 canzoni in gara e molti ospiti all'Ariston senza pubblico

Sanremo 2021 riparte dal vincitore dell'ultima edizione. Sarà Diodato con 'Fai rumore' ad aprire stasera l'edizione numero 71° del festival. Sul palco Amadeus, Fiorello, Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic e, come co-conduttrice della prima serata, Matilda De Angelis.

Ospiti anche Loredana Bertè, con un medley dei suoi successi e il nuovo singolo 'Figlia di…'; Alessia Bonari, l'infermiera simbolo della pandemia; la banda della Polizia di Stato con la violinista russa Olga Zakharova e il sassofonista Stefano Di Battista. In gara i primi 13 Big (in ordine alfabetico, Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè) e i primi 4 Giovani (Avincola, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano).

I Big vengono votati dalla giuria demoscopica e si forma una prima classifica; i Giovani da Giuria demoscopica, Sala stampa Televoto: due vengono eliminati, gli altri due vanno in finale.

Domani arriva Laura Pausini con Io sì (Seen), canzone originale del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, che le è valsa il Golden Globe. Nella serata di Elodie co-conduttrice, spazio anche all'omaggio a Ennio Morricone con Il Volo, insieme al figlio del maestro, Andrea, che dirigerà l'Orchestra del festival, e ai brani di Sanremo che hanno fatto la storia della musica italiana, con gli interpreti originali: Gigliola Cinquetti ("Non ho l'età" e "Dio come ti amo"), Marcella Bella ("Senza un briciolo di testa" e "Montagne verdi"), Fausto Leali ("Mi manchi" e "Io amo"). Fiorello omaggia Renato Carosone con una versione di Caravan Petrol arrangiata da Enzo Avitabile. Sul palco anche il marciatore altoatesino Alex Schwazer.

I Big in gara sono Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random, Willie Peyote. Le Nuove Proposte Davide Shorty, i Dellai, Greta Zuccoli, Wrongonyou. Il meccanismo di voto è identico a quello della prima serata. Alla fine verrà stilata una classifica congiunta delle canzoni dei 26 Big.

Giovedì, omaggio a Lucio Dalla e ai 50 anni di 4/3/1943 con i Negramaro. La prima donna è la super top model Vittoria Ceretti. Emma Marrone e Monica Guerritore sono le 'special guest' di Achille Lauro (che nei suoi 'quadri' coinvolgerà anche il primo ballerino dell'Opera di Roma, Giacomo Castellana, Claudio Santamaria e Francesca Barra e lo stesso Fiorello).

È la serata delle cover dedicata alla canzone d'autore: gli artisti, da soli o in duetto, vengono votati dall'Orchestra del festival e la votazione ha valore anche per la classifica generale.

Venerdì sul palco torna Mahmmod, vincitore del 2019. La signora del festival è Barbara Palombelli, ma all'Ariston arriva anche Beatrice Venezi per presentare con Amadeus la semifinale dei Giovani (sottoposto al voto di Giuria demoscopica, Sala Stampa e Televoto) e proclamare il vincitore. Si esibiscono anche i 26 Big, con il voto della Sala Stampa che fa media e va a determinare una nuova classifica.

Sabato, serata finale, sul palco Ornella Vanoni (in duetto con Francesco Gabbani in Un sorriso dentro al pianto), Simona Ventura, Serena Rossi, Tecla Insolia, Giovanna Botteri. Ospiti anche Umberto Tozzi e gli 'ambassador' di Milano Cortina 2026 Alberto Tomba e Federica Pellegrini. Cantano di nuovo i 26 Big, sottoposti al televoto, e viene stilata una nuova classifica in base alla media con le serate precedenti. Sui primi tre a pronunciarsi sono Demoscopica, Sala Stampa e Televoto, determinando il vincitore.







"Sarà un Sanremo molto made in Italy": così Amadeus, direttore artistico e conduttore, ha definito il festival che si svolge da oggi al 6 marzo nella località ligure, come sempre in dirette a Rai Uno, mentre il teatro Ariston sarà senza pubblico.

L'ospite internazionale forse più attesa, Naomi Campbell, ha dato forfait per via delle nuove regole anti contagio stabilite dagli Usa, ma ci sarà Zlatan Ibrahimovic, presenza fissa all'Ariston, "non ho chiamato Ibra il giorno dopo il derby, dopo la vittoria dell'Inter - racconta ancora Amadeus -, ho aspettato un giorno... lui è molto simpatico, è un professionista, mi ha detto di essere emozionato e detto da uno come lui è una bella cosa. Lui ci sarà martedì, poi mercoledì avrà una partita e tornerà a Sanremo da giovedì fino a sabato".

Sul palco "giovani donne fortissime come Matilda De Angelis apprezzata dal cinema americano, così come la top model Vittoria Ceretti, l'italiana più apprezzata nel mondo a soli 22 anni. Ci piace partire da questa Generazione Z non solo di musica, ma anche della moda, del cinema, per poter dire ecco perché Sanremo non può non farsi: si deve e si può fare".

Le donne del festival racconteranno storie diverse, "Elodie certo si esibirà, ma ci sarà anche una sorpresa con Matilda De Angelis, che nasce come cantante, Barbara Palombelli danzerà un valzer con Fiorello. Sabato sera Ornella Vanoni ci regalerà la canzone con Gabbani, ma anche le sue più belle canzoni. La stessa cosa vale per Loredana Bertè che la prima sera ci racconterà la storia della sua musica e presenterà il suo inedito "Figlia Di…".

"Vedrete che anche con l'orchestra le canzoni hanno un sapore bellissimo, da pelle d'oca, ti dimentichi della platea vuota, la musica riempie l'Ariston", dice ancora Amadeus.

TUTTE LE CANZONI IN GARA

Tra amori finiti, ricambiati, travolgenti, ecco le 26 canzoni in gara.

AIELLO - Ora

Un amore perso e ritrovato. Ballad indie, con una metrica un po' ostica per l'orecchio e un suono vagamente distorto

ANNALISA - Dieci

Una storia che non vuole finire e si aggrappa alle ultime volte, che poi ultime veramente non sono mai.

Brano che gioca con gli alti e i bassi della voce dell'artista. Ben ostruito

ARISA - Potevi fare di piu'

Gigi D'Alessio ci ha messo la penna, Arisa la sua voce. Una ballad romantica e struggente ("ero dentro i tuoi occhi ma tu non lo ricordi"), che pero' fatica ad aprirsi

BUGO - E invece si'

Peccato che in sala non ci sara' il pubblico per questo brano che spinge al coro e ad abbracciarsi cantando insieme. Rock leggero che piacera'

COLAPESCE e DIMARTINO -Musica leggerissima

In un "crescendo di violini e guai" i due artisti ci portano nel loro mondo, con sonorita' battistiane e un brano che si canticchia subito. Bravi

COMA_COSE - Fiamme negli occhi

Qualche metafora azzardata, per il duo indie, coppia nella vita e sul palco. Un brano che non convince del tutto

ERMAL META - Un milione di cose da dirti

Brano non facile per il cantautore che arriva tra aspettative molto alte, dopo la vittoria con Fabrizio Moro. Brano che sembra parlare a una bimba. Da riascoltare

EXTRALISCIO Feat. Davide Toffolo - Bianca luce nera

E d'improvviso Romagna fu. Il liscio promosso tra i grandi al festival. Idea originale di Amadeus, che non dispiacera' ai piu'

FASMA - Parlami

Promozione sul campo, a colpi di visualizzazioni e di autotune, per il giovane trapper, un anno fa in gara tra le Nuove Proposte. Un po' trottolino amoroso, un po' giovane arrabbiato

FRANCESCO RENGA - Quando trovo te

Nonostante le firme di Roberto Casalino e di Dario Faini, il pezzo non decolla, come anche la voce di Renga. Brano un po' spento, magari l'orchestra sapra' dargli piu' luce

FULMINACCI - Santa Marinella

Una delicata favola parlata per uno degli esordienti al festival, in quota indie. Ha da giocarsi molto, ma ha le carte giuste per farlo

GAIA - Cuore amaro

Ritmi sudamericani che incontrano quelli mediorientali. Un uptempo in stile Elettra Lamborghini

GHEMON - Momento perfetto

Hip hop che incontra il jazz, che incontra Sergio Caputo. Un brano che merita piu' di un ascolto GIO EVAN - Arnica Una poesia che e' una pomata carezzevole al cuore e agli urti della vita quotidiana

IRAMA - La genesi del tuo colore

Uno dei cinque brani firmati da Dardust, e il suo segno si sente. Brano ritmato, che riporta Irama di nuovo al festival

LA RAPPRESENTATE DI LISTA - Amare

Una ballad che strizza l'occhio, e l'orecchio, al rock. Ritornello martellante.



LO STATO SOCIALE - Combat Pop

L'attacco ricorda il Gioca Jouer di Claudio Cecchetto, il testo cita perfino Amadeus e il suo profilo di coppia, ma non manca una critica alla societa' . La scossa all'Ariston che ci si aspetta dal gruppo bolognese

MADAME - Voce

Protagonista l'amore tra donne per una delle rappresentanti piu' autorevoli al momento del rap al femminile, nonostante i suoi 19 anni. Testo un po' troppo lungo

MALIKA AYANE - Ti piaci cosi'

Sembra sentire Malika sorridere in questo brano, un po' criptico. Pop ritmato.



MANESKIN - Zitti e buoni

Ventata rock nel perfetto stile della band romana. Schitarrate a go-go e la voce graffiante di Damiano: questo ci aspettava da loro, questo hanno proposto

MAX GAZZE' E LA TRIFLUOPERAZINA - Il farmacista

Dopo le ultime sperimentazioni, il cantautore torna alla sua filastrocca: divertente, ma intelligente. Attacca con una citazione da Frankenstein Jr (Si puo' fare), che ricorda anche una sua vecchia canzone (Una musica puo' fare).



FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ - Chiamami per nome

Al primo ascolto non colpiscono i vincitori annunciati a scatola chiusa. Il pop-rap dei due e' ben confezionato ma non decolla

NOEMI - Glicine

La nuova versione di Noemi, in stile pop con il marchio Faini (Dardust). Cronaca di una crisi, che e' anche una rinascita. La sua

RANDOM - Torno a te

Si inserisce nel filone dei cantautori, stile Ultimo. Troppa somiglianza con il collega che proprio a Sanremo ha trovato la sua fortuna

ORIETTA BERTI - Quando ti sei innamorato

Pezzo melodico, nel senso piu' tradizionale del termine. Gli autori sono gli stessi di Grande Amore cantato dal Volo, e si sente. Chapeau a Orietta per il coraggio di tornare in gara

WILLIE PEYOTE - Mai dire mai (La Locura)

Tra i pezzi piu' interessanti, che non risparmia critiche al mondo dello spettacolo, alla politica, allo sport. Cita la serie Boris e nel testo Morgan ("che succede?"). Promosso