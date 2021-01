Festival di Musica sacra: il 2021 è l'anno del cinquantenario

Il 2021 è un anno importante per il Festival Regionale di Musica Sacra, che festeggia il cinquantesimo dalla fondazione: mezzo secolo di appuntamenti concertistici che hanno interessato le chiese regionali e che sono stati finalizzati all’esplorazione del repertorio musicale ispirato dal sentimento del sacro e che per farlo bandisce un concorso di composizione per coro e piccola orchestra riservato a tutti i musicisti.

Cinquantanni in cui, fin dalle origini il Festival ha puntato sempre a privilegiare progetti coinvolgenti le risorse artistiche locali, corali e strumentali, i giovani musicisti esecutori o creatori, e nel contempo ha accolto solisti ed ensemble dalla grande valenza internazionale, trasformandosi in questo modo anche in una risorsa culturale inestimabile per tutto il territorio.

Per festeggiare la ricorrenza l’Associazione Festival regionale di Musica Sacra ha programmato non solo il tradizionale calendario di concerti, ma anche una serie di iniziative che porteranno l’attenzione del mondo musicale e culturale sul tema della musica sacra per tutto il 2021: tra queste, in partenza proprio in questi giorni, la prima edizione del Concorso di composizione Tu rex gloriae con il lancio del relativo bando attraverso il sito web e le pagine social del Festival. Il bando invita compositori e compositrici residenti nell’Euregio, Trentino, Alto Adige e Tirolo alla scrittura di una nuova composizione sul testo del Te deum laudamus, l’inno cristiano di origine antica destinato al ringraziamento e in uso particolarmente il 31 dicembre. Nel bando si specificano le caratteristiche della partitura da realizzare per coro misto e piccola orchestra. Il premio per la partitura vincitrice è di 2500 Euro con esecuzione e premiazione nel corso del Festival 2021. Il bando si può leggere e scaricare dal sito www.festivalmusicasacra.eu