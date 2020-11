Taylor Swift, l'ex agente vende i diritti dei suoi album a sua insaputa

L'ex produttore di Taylor Swift, Scooter Braun, ha venduto i diritti dei suoi primi sei album senza avvertirla. In un messaggio su Twitter, la cantante ha spiegato che il suo team alcune settimane fa ha ricevuto una lettera dalla Shamrock Holdings, una società di private equity, in cui si affermava che aveva acquisito le sue registrazioni originali.

Secondo Variety l'affare vale oltre 300 milioni di dollari, ma alcuni addetti ai lavori ipotizzano che potrebbe arrivare anche a 450 milioni.

La disputa e' iniziata l'anno scorso, quando la societa' di Braun, Ithaca Holdings, ha acquisito la Big Machine Label Group e con essa le sue registrazioni originali, inclusi i primi sei album di Swift, di cui ora ha venduto i diritti al fondo di investimento. "Questa è la seconda volta che la mia musica viene venduta a mia insaputa", ha scritto Swift.

La star ha spiegato di avere provato a comprare le registrazioni, ma Braun si sarebbe detto d'accordo solo se lei avesse prima firmato un accordo di non divulgazione promettendo di non dire mai nulla di negativo su di lui in futuro. Ora, Swift ha promesso di registrare nuovamente gli album in questione, e sempre secondo Variety è libera di farlo con i primi cinque dischi a partire da questo mese