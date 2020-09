«Per noi tornare a suonare in Trentino è importante perché per noi la vostra terra è davvero una sorta di seconda casa. Sappiamo, fin dal 1965 quando eravamo ragazzi e siamo venuti a suonare in Valsugana, di essere entrati nei cuori di molti. Un affetto capace di creare un rapporto speciale e tante amicizie che ancor oggi coltiviamo».

Così Beppe Carletti, guida dei Nomadi e anche unico componente della formazione originale, racconta il suo stato d'animo per il concerto di stasera, alle 21, nella nuova Arena Live allestita alle Lochere di Caldonazzo.

Una location particolare per i Nomadi e per i loro fan, una vera e propria legione in Trentino: «Sarà un concerto - ha sottolineato Carletti - in cui raccontiamo la nostra lunga storia dai primi anni fino a questo terzo millennio. Abbiamo un repertorio che spaventerebbe chiunque, costruito in cinquant'anni e passa di musica partendo dal 1963. Mi piace ricordare che proprio alle Lochere il 13 maggio del 1993 abbiamo tenuto il nostro primo spettacolo dopo la scomparsa di Augusto Daolio: era stata una notte speciale per me, la porto sempre nel cuore».

La formazione di Novellara è stata fra le prime dopo il lockdown ad annunciare la sua voglia di tornare ad esibirsi in concerto: «Sono sempre stato fiducioso - ha detto l'anima del Nomadi - anche nei momenti più bui e difficili. Non solo i Nomadi ma tutto il mondo della musica aveva un estremo bisogno di ripartire. Abbiamo trovato in tutta Italia una grande voglia di normalità, di desiderio di vivere e di divertirsi. Voglia di assistere ad un concerto, di cantare...in attesa di potersi abbracciare: quello sarà il momento più emozionante».

Quell'abbraccio che i Nomadi riceveranno anche stasera alla Lochere dove si attende un tutto esaurito: a ieri infatti erano poco meno di una cinquantina i biglietti ancora disponibili in prevendita (al Paoli Hotel di Caldonazzo o da Promoevent a Trento) in una location che per le attuali norme anti Covid può contenere solo mille spettatori.