Le chitarre e la voce di Juan Carlos “Flaco” Biondini , il pianoforte di Vince Tempera , il sax e le percussioni di Antonio Marangolo: in questa inedita formazione, i tre storici alfieri del grande maestro di musica, di scrittura e di vita, Francesco Guccini si esibiscono sabato sera alle 21 al Teatro Monte Baldo di Brentonico con i loro splendidi arrangiamenti e raccontando curiosi aneddoti per riportare alle versioni acustiche le migliori canzoni del cantautore modenese.



Un evento speciale, ovvero non si tratta di una banale tribute band, ma si tratta dei musicisti che hanno lavorato con il cantautore - modenese sì, ma cittadino di quella Pavana che rappresenta prima ancora che un punto geografico un luogo dell’anima - e che si presenteranno sul palco per snocciolare i grandi successi. Flaco Biondini, Vince Tempera e Antonio Marangolo. Tre ottimi musicisti che hanno lavorato con Guccini e presenteranno alcuni dei vecchi successi del professore, quelli soprattutto amati dai nostalgici: da «Vedi cara» a «L’Avvelenata», da «Dio è morto» a «Il Vecchio e il Bambino» suscitando poi vera emozione - e forse qualche malinconia in qualcuno più anziano di vita e di lotte - con «La Locomotiva» e altri straordinari successi per un live dove musica e parole “toccano” come la lama di Cirano. Chi è più anziano ricorderà nottate a fare baldoria e bere vino cantando canzoni che ormai sono veri e propri successi musicali. Chi è più giovane potrà scoprire un autore immenso attraverso una carrellata di canzoni ormai immortali a tutti gli effetti.



Il tutto su concessione e con la regia dello stesso Francesco Guccini, che però non sarà presente, nonostante qualche furbo ammiccamento degli organizzatori fatto tempo fa. Il cantautore ormai si dedica solo alla scrittura e ai suoi apprezzati romanzi, ma soprattutto, alla soglia degli 80 anni, non ha più molta voglia di fare nottate. Si sa però che ha messo il sigillo sullo spettacolo e ha vidimato il tutto dando il via al “Flaco” che si scatenerà in ogni modo sabato sera. E già questa è una ottima garanzia.



Per chi volesse ci sono ancora un centinaio di posti a disposizione al Teatro Monte Baldo. I biglietti sono a disposizione per la modica cifra di dieci euro, acquistabili anche online sul sito primiallaprima.it o presso gli sportelli delle Casse rurali.

Il concerto fa parte della bella stagione del comune di Brentonico che, sta dando belle soddisfazioni, come ammette anche l’assessore alla Cultura del comune dell’Altopiano, Quinto Canali .