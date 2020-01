Oggi 30 dicembre, alle ore 20.30, al Teatro di Villazzano, l’Orchestra Aurona diretta da Claudio Vadagnini si esibisce nel concerto di fine anno intitolato «Confronti». Duplice la finalità: proporre agli ascoltatori un vero e proprio “Concerto di Capodanno”, che nell’immaginario collettivo richiama la sala dorata del Musikverein di Vienna, anticipato da una breve selezione di teatro musicale che approfondisce il percorso conoscitivo già affrontato dall’ orchestra Aurona diretta da Vadagnini, diventato ormai appuntamento tradizionale.

Con alcuni interventi introduttivi verranno forniti spunti di riflessione per offrire un sintetico percorso conoscitivo tramite la comparazione fra brani dello stesso genere ma composti in epoche diverse da musicisti con diverse sensibilità. Il programma prevede l’esecuzione della sinfonia della Cenerentola di Rossini, della suite dello Schiaccianoci di Tchaikovsky (due fiabe di genere diverso) e di due intermezzi di Mascagni e Puccini.

Interessante il confronto diretto fra i due brani composti negli anni immediatamente successivi. Sono descrizioni musicali con sola orchestra di stati d’animo simili provati dai protagonisti delle storie raccontate, presentati con sfumature ben diverse che sottolineano con accuratezza alcuni elementi sonori per suscitare differenti reazioni emotive: momento di distensione, pace e raccoglimento prima della tragedia in Mascagni ed esplosione della passione travolgente per tristi ricordi verso un avvenire turbinoso in Puccini.

Nella seconda parte si passerà dall’opera al ballo con protagonista Strauss e le sue intramontabili composizioni. Verranno illustrati e messi a confronto elementi della struttura espressiva con l’interpretazione soggettiva del linguaggio musicale con l’obiettivo di condurre il pubblico ad approfondire alcuni aspetti semantici della comunicazione musicale (nella modalità di ascolto c’è un approccio alla comunicazione esterna al “fatto musicale” strettamente inteso, collegato con un “significato” emotivo immediatamente comprensibile per empatia e c’è un approccio sul “significante” valutato tecnicamente per la sua dimensione unica, di non facile individuazione e totale comprensione). Il concerto verrà replicato a Grumes il 1° gennaio 2020 alle ore 16.