Manifestazione in piazza Duomo a Siracusa - oggi pomeriggio - da parte dei rappresentanti di diverse associazioni che si oppongono al prestito del «Seppellimento di Santa Lucia» di Caravaggio che si trova nella chiesa di Santa Lucia alla Badia a Siracusa.

La tela è stata chiesta dal Mart di Rovereto per la mostra che il critico d’arte Vittorio Sgarbi sta organizzando. Ma a patto che tornia Siracusa entro il 13 dicembre, giorno della Santa.

Nei giorni scorsi in Prefettura ha avuto luogo un incontro alla presenza di tutte le parti in causa sul procedimento di prestito della preziosa opera (12 metri quadri di superficie) che prima di raggiungere Rovereto dovrebbe transitare da Roma per una manutenzione all’Istituto centrale del restauro. E che a Rovereto deve essere esposta in una teca di vetro protettiva a temperatura controllata.

Il tutto in cambio di un prestito di qualche opera futurista del Mart e di una copia esatta replica del «Seppellimento». L'Istituto centrale per il restauro ha praticamente certificato che l'opera originale può viaggiare, ma prima subirà qualche ritocco a Roma. Una piccola cura che non costerà i preventivati 350 mila euro che verranno pagati dalla Provincia Autonoma di Trento. E al suo ritorno da Rovereto sarà collocato a Santa Lucia fuori le Mura, liberando così anche un dipinto di Deodato Guinaccia, oscurato dalla Santa Lucia caravaggesca.

Agguerriti i contrari. La proposta registra la netta e decisa contrapposizione di un gruppo di intellettuali italiani (più di 350 firme) che inviarono una lettera inviata ai ministri dell'Interno e dei Beni culturali e una petizione lanciate dallo storico dell'arte Paolo Giansiracusa per chiedere l'inamovibilità del quadro. In giugno, davanti alle polemiche, Sgarbi aveva annunciato pubblicamente di voler rinunciare al prestito: «E adesso il restauro lo paghino questi contestatori», disse. Invece il restauro lo paghiamo noi trentini, per una esposizione i cui contorno sono ancora vaghi, ma che certo durerà meno di due mesi: l'arrivo dell'opera infatti è previsto non prima della metà di ottobre.

La mostra, inizialmente annunciata per il 26 Settembre, si intitolerà «Tutta l'arte è contemporanea. Caravaggio, Burrii. Il Seppellimento di Santa Lucia (1608) in dialogo con opere di Alberto Burri, Cagnaccio di San Pietro e con le immagini di Pier Paolo Pasolini».