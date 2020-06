Mediterraneo sensibile termometro mondiale

Tornare a considerare il Mediterraneo, il Mare Nostrum, come il più sensibile termometro della febbre che sta attraversando l'intero pianeta: una febbre che potrebbe facilmente esplodere in una diversa pandemia, questa sì davvero mortale.

È questo uno dei presupposti di «Nike. Vincitori e Vinti nei nuovi equilibri mediterranei» il workshop annuale promosso dal think tank Il Nodo di Gordio in collaborazione con il centro studi «Vox Populi» che si terrà, per la sua XVII edizione, a Montagnaga di Piné e a Levico Terme dal 24 al 26 luglio.

Il focus principale sul «Mediterraneo allargato», come ha spiegato Daniele Lazzeri (nella foto), presidente del «Il Nodo di Gordio», nella prima conferenza stampa al Teatro Sociale post Covid-19, si lega ad un contesto globale in cui crescono le tensioni tra Pechino e Washington insieme alla voglia di Mosca di espandere la sua influenza oltre i Balcani, sino al Mediterraneo orientale: «A questi fronti caldi si unisce la frammentazione crescente dell'Unione Europea, incapace, in tale frangente critico, di darsi una pur minimale strategia comune e al continente africano sempre più sul punto di implodere di fronte ad un'emergenza alimentare senza precedenti, globo».

Una tre giorni che richiamerà in Trentino diplomatici, giornalisti, esperti militari, economisti e docenti universitari italiani e stranieri per confrontarsi sugli scenari globali futuri. Tra gli interventi più rilevati quelli di tre ambasciatori. Mammad Ahmadzada (Azerbaigian), Murat Salim Esenli (Turchia) e Tomaž Kunstelj (Slovenia). Oltre a quelle di Michele Geraci, Sottosegretario allo Sviluppo economico nel primo governo Conte e di Riccardo Migliori, presidente emerito dell'Assemblea Parlamentare dell'Osce.

I convegni saranno trasmessi in diretta streaming da IdealWebTv per renderne disponibili i contenuti a distanza mentre nella serata di sabato 25 luglio verrà proposto un concerto sulle rive del lago di Levico dell'Orchestra Giovanile Trentina diretta da Andrea Fuoli con un spettacolo dedicato alle colonne sonore di alcuni grandi classici del cinema.