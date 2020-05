C'è anche Andrea Lelli in "Divani & Balconi"

C’è anche il cantautore trentino Andrea Lelli, con il brano "E ora dimmi", fra i musicisti che hanno dato il loro contributo alla raccolta Divani & Balconi. Aria di canzoni.

Si tratta di un album di brani inediti scritti durante il lockdown da cantautori di tutta Italia e prodotto dall’etichetta discografica siciliana 802records che donerà i proventi all’ Associazione Energie Sociali Jesurum di Milano.

La label indipendente ha invitato giovani cantautori e cantautrici ad inviare i propri brani scritti in questo questo difficile periodo, storie di quotidianità, generate da bisogni espressivi "sollevati" e messi in movimento dalla creatività condivisa, dalla fiducia nel futuro.

E’ nata così una raccolta di dodici composizioni originali scelte tra le tante inviate dagli artisti che hanno aderito all’iniziativa. La collaborazione artistica fra Roberto Costa - produttore di Lucio Dalla, Ron, Luca Carboni, Gli Stadio - e Aldo Giordano, arrangiatore e pianista, titolare della 802records - ha finalizzato il progetto. Entrambi, rigorosamente nel proprio studio hanno arrangiato e mixato i brani, lavorando per ottenere uno stile omogeneo, con il supporto di altri musicisti che hanno contribuito ognuno dalla propria abitazione.

Nel giro di pochi giorni i dodici pezzi sono stati pronti per il mastering finale e per diventare un album che comprende brani di generi diversi, alcuni prettamente pop, altri contaminati dal rock, altri ancora con un sapore più “indie”. Ad aprire la tracklist del disco è proprio Andrea Lelli, fresco d’uscita con il suo secondo album “Il tempo, qui e ora”, con “E ora dimmi”, un brano dall’aria leggera, con un’atmosfera estiva pop un po’ melò per un dialogo a distanza con l’innamorata lontana che viene anche accompagnato da un videoclip realizzato in una dimensione acustica e casalinga.