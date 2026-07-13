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BRUXELLES. Arriva il via libera definitivo dell'Unione europea agli aiuti destinati agli agricoltori per fronteggiare il caro-fertilizzanti, aggravato dalle tensioni in Medio Oriente. I ministri dell'Agricoltura dei Ventisette, riuniti nel Consiglio Agrifish, hanno approvato le modifiche mirate alla Politica agricola comune (Pac) proposte dalla Commissione europea.
Il pacchetto introduce un nuovo regime temporaneo di liquidità per compensare i maggiori costi sostenuti dalle aziende agricole per l'acquisto dei fertilizzanti. La misura sarà cofinanziata fino al 65% dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, mentre gli Stati membri potranno integrare il sostegno con risorse nazionali fino al 200%.
Tra le novità approvate c'è anche la possibilità per i Paesi dell'Ue di anticipare in misura maggiore i pagamenti diretti previsti nel 2026 e di riprogrammare parte dei fondi del 2027 per sostenere il settore agricolo contro l'aumento dei costi.
Con il voto dei ministri si conclude l'iter legislativo della proposta presentata da Bruxelles lo scorso 12 giugno. Le modifiche alla Pac saranno ora pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entreranno in vigore. Venerdì gli Stati membri saranno inoltre chiamati a esprimersi sulla proposta di aumentare fino a 540 milioni di euro la riserva di crisi della Pac fino alla fine dell'anno.