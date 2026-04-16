TRENTO. Anche alla fine del primo trimestre del 2026, il Trentino-Alto Adige si conferma la regione in assoluto più cara in Italia per acquistare casa, con una media dei prezzi pari a oltre 3.700 €/mq, in crescita del 6,6% rispetto al periodo gennaio-marzo 2025. Anche i canoni di affitto hanno registrato un rialzo in tale arco temporale (+5,4%), toccando i 13,8 €/mq medi.



È questa la fotografia scattata dall’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale del Trentino-Alto Adige realizzato da Immobiliare.it Insights, proptech company guidata da Luke Brucato, specializzata in analisi di mercato e data intelligence e parte del gruppo Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia.



Analizzando le altre principali variabili che descrivono il mercato residenziale, rispetto ai primi tre mesi del 2025 la pressione di domanda[1] è in deciso calo nel settore delle locazioni (-16,7%), mentre è in rialzo nelle compravendite (+8,5%). L’offerta, di conseguenza, incrementa negli affitti (+8,4%) e si contrae nell’ambito delle vendite (-9,5%).



I trend delle vendite nei territori del Trentino-Alto Adige



Il Comune e la Provincia di Bolzano sono i territori in assoluto più cari in regione per acquistare casa, con 5.082 €/mq e 4.656 €/mq rispettivamente. Bolzano si conferma così la seconda città più onerosa in Italia alle spalle della sola Milano. A Trento, invece, comprare un’abitazione costa 3.453 €/mq nel Comune e 2.634 €/mq in Provincia. Negli ultimi dodici mesi, rispetto al primo trimestre del 2025, tutte le zone del Trentino-Alto Adige evidenziano una salita dei prezzi, con il traino dei Comuni di Bolzano (+6,5%) e Trento (+5,1%).



Guardando a pressione di domanda e offerta, quasi tutte le aree seguono gli andamenti regionali per entrambi gli indicatori. Infatti, la pressione di domanda sulle case in vendita è in crescita ovunque nel primo trimestre dell’anno, e principalmente a Trento Comune (+19,7%) e Provincia (+7,7%), mentre lo stock disponibile sperimenta cali diffusi, fatta eccezione per il +4,3% della Provincia di Bolzano.



I trend delle locazioni nei territori del Trentino-Alto Adige



Come per le compravendite, anche per gli affitti Bolzano è decisamente più onerosa di Trento. Nello specifico, la provincia di Bolzano è ancora una volta il territorio più caro in assoluto (18,4 €/mq), con un incremento molto rilevante, pari al +27,9%, negli ultimi dodici mesi. Segue il relativo Comune, con 14,4 €/mq, mentre affittare casa a Trento costa 12,6 €/mq nel Comune e 11,3 €/mq in Provincia. Guardando alle variazioni nell’arco temporale considerato, se le due province hanno registrato incrementi dei canoni, entrambi i comuni sono invece rimasti stabili.



Per quanto concerne, infine, pressione di domanda e offerta di locazioni, si notano andamenti differenti nelle varie aree. Il primo indicatore è infatti sceso fortemente in provincia di Bolzano (-52,2%), e anche il relativo Comune presenta segno meno (-7,3%). Comune e Provincia di Trento sono invece in crescita (+6,6% e +6,2% rispettivamente). Lo stock disponibile è invece in forte rialzo in entrambe le province (+56,8% in quella di Trento e +50,8% in quella di Bolzano), mentre è in calo nei due comuni (-17,4% a Bolzano e -2% a Trento).