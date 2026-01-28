TRENTO. Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la carreggiata sud dell’Autostrada del Brennero. Intorno alle 12.30, tre mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena nel tratto compreso tra Salorno e Mezzocorona. L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato gravi danni a uno dei camion, all’interno del quale l’autista è rimasto incastrato nella cabina di guida.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. I vigili del fuoco volontari di Egna sono riusciti a liberare il conducente rimasto bloccato nell’abitacolo. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, che hanno riportato lesioni di entità al momento non meglio precisata. Secondo le prime informazioni diffuse, entrambi i feriti erano coscienti al momento dell’arrivo dei soccorritori e sono stati affidati alle cure del personale sanitario.

Le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione dei mezzi incidentati hanno avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. L’autostrada risulta attualmente completamente chiusa in direzione sud all’altezza del chilometro 119 per consentire le operazioni di sgombero e pulizia della carreggiata.

A causa della chiusura si sono formate lunghe code lungo l’asse sud dell’A22, con rallentamenti che hanno raggiunto fino a 12 chilometri. La situazione del traffico resta critica e sono attesi ulteriori disagi fino al completo ripristino della circolazione.