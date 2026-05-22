TRENTO. Sul taglio delle accise “ovviamente continueremo su questa strada sino a quando non finirà l'emergenza, nel contempo dobbiamo dire alla Commissione europea che non basta dire che siamo in una situazione grave e che se perdura la guerra nel Golfo la situazione si aggreverà ulteriormente con impatto netto e significativa sull'inflazione e sulla produzione". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento. "Perché - ha aggiunto - se non si agisce in tempo, poi il costo della ripresa è di gran lunga maggiore. Non mi può dire solamente sta arrivando una grande tempesta".



"Il decreto concordato nel tavolo automotive con le associazioni di impresa il 30 gennaio scorso e presentato al Ministero dell'Economia il 13 febbraio, una volta ottenuto il concerto del Ministero delle Infrastrutture e quello del Ministero dell'Ambiente otterrà, con le competenze necessarie, il concerto del Ministero dell'Economia nelle prossime ore", ha detto anche Urso circa il decreto da 1,6 miliardi di euro per il fondo automotive per incentivare anche progetti di ricerca in nuove tecnologie.

Il ministro ha sottolineato come "una volta che sarà esecutivo il tavolo automotive per prendere dotti di queste misure in maniera compiuta le associazioni di imprese e quindi le imprese". "Nel contempo - ha concluso - occorrerà dare conto con Stellantis dell'attuazione del Piano Italia così come è concordato nel dicembre 2024 di cui risultati sono evidenti".