TRENTO. Sconcerto, prima di tutto. Diverse categorie economiche sono rimaste stupite dalla decisione del governo, inserita nella manovra finanziaria, di restituire nell'arco di dieci anni il superbonus del 110% sui lavori edilizi di efficientamento energetico degli edifici. Ma, superato lo sconcerto iniziale, in questi ultimi giorni è cresciuta la contrarietà. A farsi sentire per prima è stata Confindustria, con il presidente nazionale Emanuele Orsini, seguita da banche e costruttori, che hanno espresso un parere fortemente negativo. Anche in Trentino i costruttori, attraverso il loro presidente Roberto Oss Emer, fanno sentire la propria voce, lamentando che questa dilazione avrà un pesante effetto sui bilanci delle aziende.

La misura del superbonus prevedeva che lo Stato restituisse i costi sostenuti per gli interventi edilizi attraverso detrazioni fiscali e crediti d'imposta legati alle spese sostenute dal committente, cittadino o condominio. Negli anni scorsi è stato utilizzato anche lo sconto in fattura, con l'impresa edile che applicava uno sconto diretto sul costo dei lavori, fino al 100% dell'importo. L'azienda maturava così un credito d'imposta pari alla detrazione spettante, originariamente il 110% dello sconto applicato, da utilizzare per compensare le proprie imposte.

«Spalmare» la restituzione fiscale su dieci anni, dal 2027 al 2036, rappresenta dunque una mazzata per le imprese. Secondo Oss Emer, «si verificherà un pesante impatto sulla liquidità di chi aveva pianificato gli investimenti contando su tempistiche più brevi». Anche Ance nazionale, l'associazione dei costruttori edili, definisce la misura un grave ostacolo per il settore. «Lo slittamento degli incassi - prosegue Oss Emer - creerà una crisi di liquidità immediata per le imprese che avevano già pianificato i flussi di cassa basandosi sulle regole vigenti al momento dei lavori. Le imprese edili soffrono già adesso per i ritardi nei pagamenti. Questa manovra ci vede sicuramente contrari e preoccupati».

Per Oss Emer ci saranno inevitabili difficoltà nei bilanci delle aziende. E non si capisce perché la misura arrivi soltanto adesso, quasi come un fulmine a ciel sereno. «Se lo avessero annunciato prima, ovviamente le aziende si sarebbero organizzate diversamente». È facile immaginare che, di fronte a una misura così diluita nel tempo, molte imprese, soprattutto quelle più piccole, che devono fare i conti con bilanci tirati al millimetro, avrebbero valutato con attenzione la convenienza dell'operazione.

Oss Emer annuncia che nei prossimi giorni consulterà la propria categoria per decidere quali iniziative intraprendere. Molto probabile che si arrivi a un fronte comune tra le associazioni di settore a livello nazionale, per esercitare pressioni sul governo. Non è detto che queste pressioni possano sortire effetto. L'esecutivo è impegnato da giorni a cercare risorse per far quadrare la manovra e la diluizione dei crediti in dieci anni ne è un esempio. Ma potrebbe esserci anche una ragione politica: in caso di cambio di governo, si lascerebbe ad altri una patata bollente che vale complessivamente decine di miliardi di euro. Per ora siamo soltanto all'inizio di quella che ha tutta l'aria di diventare una protesta molto forte.