ROMA. Possibile retromarcia del Governo sullo spalma-crediti del Superbonus. La manovra finanziaria 2027 prosegue il suo iter parlamentare tra emendamenti e confronti all'interno della maggioranza, con diverse questioni ancora da definire prima dell'approdo in Aula.

Tra le ipotesi allo studio dell'esecutivo c'è la cancellazione della norma che prevedeva la ripartizione in dieci anni di una parte dei crediti fiscali maturati attraverso l'agevolazione edilizia. Una disposizione che aveva provocato la contrarietà di banche, imprese, professionisti e operatori del settore.

La misura, inserita nella versione originaria della legge di Bilancio, riguarda in particolare i crediti relativi alle spese sostenute nel 2023, ceduti o utilizzati attraverso il meccanismo dello sconto in fattura. Il recupero sarebbe stato distribuito in dieci rate annuali, modificando le scadenze precedentemente stabilite.

A preoccupare gli operatori sono soprattutto le possibili conseguenze sulla liquidità delle imprese e sulla programmazione finanziaria di quanti avevano acquistato i crediti facendo affidamento sulle regole vigenti.

La cancellazione della disposizione resta, al momento, un'ipotesi. Sul tavolo del confronto politico relativo alla manovra 2027 rimangono anche la rivalutazione delle pensioni e la exit tax.