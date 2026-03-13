TRENTO. Con il progetto di pet therapy "L'Arca di Noemi" dell'azienda di famiglia in val di Gresta Noemi Cimonetti ha vinto il premio "Campagna Amica". Il riconoscimento è stato assegnato a Roma presso la sede centrale di Coldiretti: si tratta di un “oscar green” dedicato "ai giovani agricoltori che con idee creative e innovative" stanno trasformando "il modo di produrre, consumare e offrire servizi in agricoltura nel segno della sostenibilità", si legge in una nota. All'evento hanno preso parte il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il vicedirettore della Fao Maurizio Martina, oltre che i vertici di Coldiretti, incluso il presidente della sezione regionale Gianluca Barbacovi.

"L'Arca di Noemi" è una realtà specializzata in pet therapy e agricoltura sociale per bambini fragili, con la particolarità di lavorare con animali salvati dall'abbandono. Nell'azienda della val di Gresta "gli animali che nessuno voleva diventano strumenti di relazione e inclusione, aiutando le persone a ritrovare benessere": "La terapia assistita con gli animali viene praticata con esemplari abbandonati e poi recuperati, creando un'esperienza che unisce accoglienza, benessere e relazione con i cittadini", precisa un comunicato.

"Il progetto - ha commentato Barbacovi -. rappresenta in modo straordinario lo spirito dell'agricoltura più autentica e innovativa. Noemi ha saputo trasformare la sua azienda in un luogo dove agricoltura, solidarietà e rispetto per gli animali si incontrano. È un esempio concreto di come l'agricoltura sociale possa generare valore non solo economico ma anche umano e comunitario. Questo riconoscimento conferma ancora una volta che il Trentino è una terra fertile di giovani imprenditori agricoli capaci di portare idee innovative, sostenibili e profondamente legate al territorio".