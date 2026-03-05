TRENTO. Nel 2025 le imprese femminili sono aumentate di 41 unità rispetto all'anno precedente. Al 31 dicembre erano 8.692 le imprese attive nella provincia di Trento, il 18,6% del totale delle imprese. Il dato - informa una ricerca della Camera di Commercio di Trento - è sostanzialmente in linea con quelli di Bolzano (18,9%), del Veneto (20,8%) e della Lombardia (19,9%), e conferma la minore presenza di imprese femminili rispetto al Centro (24,1%) e al Sud Italia (24,2%). Le imprese guidate da donne si concentrano soprattutto nel settore dell'agricoltura (21,5%), seguito dal commercio (17,6%) e da "altri settori" (17,4%).

Il commercio registra la maggiore flessione: rispetto al 2024 si contano 72 imprese in meno, e rispetto a dieci anni fa 374 (-19,6%). L'11,6% delle imprese femminili è guidato da under 35, mentre l'11,4% è guidato da donne di origine straniera.