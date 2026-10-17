TRENTO. Un'annata da record per la Cooperativa La Trentina, che chiude la campagna commerciale 2025/26 con i migliori risultati economici della propria storia. Il fatturato lordo ha superato i 57 milioni di euro, raggiungendo il valore più alto mai registrato dalla cooperativa. Un primato accompagnato da un risultato altrettanto significativo per i produttori: il liquidato complessivo ai soci per i prodotti conferiti ha sfiorato i 34 milioni di euro, con un incremento superiore al 10% rispetto all'anno precedente.

I risultati hanno superato anche le stime contenute nel bilancio di previsione, confermando l'efficacia delle scelte produttive e commerciali adottate dalla cooperativa. Un andamento particolarmente positivo in una fase caratterizzata da difficoltà e incertezze sui mercati, che rende ancora più significativo il traguardo raggiunto.

«Questi risultati nascono dal grande impegno dei soci nella produzione, dalla grande capacità delle nostre strutture di gestire la lavorazione, dagli effetti dei nostri precedenti investimenti anche in campo energetico e dall'efficacia della strategia commerciale», sottolinea Michele Roncador, presidente della Cooperativa La Trentina. Un insieme di fattori che ha consentito di migliorare le performance economiche e di aumentare le risorse riconosciute ai produttori.

Per Roncador, il risultato assume un valore particolare proprio alla luce del contesto economico. «Raggiungerli in una fase così complessa per i mercati è motivo di particolare soddisfazione», evidenzia il presidente. Il dato più rilevante per la base sociale resta il liquidato vicino ai 34 milioni, che segna un nuovo massimo storico e rappresenta un importante riconoscimento economico per il lavoro dei soci conferitori.