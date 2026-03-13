TRENTO. Il gruppo Nte Holding aprirà una new.co per la ricerca e sviluppo in Polo Meccatronica, l'hub dell'industria intelligente di Trentino Sviluppo a Rovereto.

È stata la società in-house della Provincia ad ufficializzare l'operazione dell'azienda che ha sede a Milano, che diventa così la 61/a insediarsi nella città della Quercia. La nuova azienda, Nte Mechatronics srl, lavorerà alla progettazione di macchinari e soluzioni meccatroniche avanzate per l'agricoltura e il settore "Tire off the road" (pneumatici per il fuoristrada).

Con l'insediamento, nei prossimi mesi sono previste sette nuove assunzioni in Trentino: "L'iniziativa - spiega Fabio Novelli, presidente di Nte Holding e di Nte Mechatronics - punta a valorizzare il capitale umano locale, integrando professionisti altamente qualificati con consolidata esperienza industriale, incluse, incluse le competenze maturate nel contesto ex Marangoni Meccanica".

La scelta di Polo Meccatronica risponde "alla volontà del Gruppo di investire nell'ecosistema dell'innovazione trentino, creando un ponte diretto tra l'eccellenza manifatturiera e la ricerca, grazie anche alla collaborazione con ProM Facility. L'accesso a questo laboratorio di prototipazione avanzata consentirà infatti di sfruttare tecnologie di reverse engineering e stampa 3D metallica, accelerando sensibilmente le fasi di ricerca & sviluppo e l'industrializzazione dei prodotti".

"L'arrivo del gruppo - osserva il vicepresidente della Provincia Achille Spinelli - testimonia come Polo Meccatronica sia un luogo vivo e vissuto, capace di competere con i distretti tecnico-industriali più grandi e infrastrutturati del Paese. È la prova che in Trentino le imprese possono contare su un ventaglio di opportunità finanziarie, tecnologiche, di innovazione e localizzative e su un ecosistema dinamico dove crescere e innovare".