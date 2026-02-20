WASHINGTON. La Corte Suprema ha bocciato i dazi di Donald Trump con sei voti a favore e tre contrari. La Corte Suprema ha stabilito che Donald Trump non può imporre i dazi in base all'International Emergency Powers Act, quello a cui ha fatto ricorso il presidente per giustificare i dazi del 'Liberation Day'.

La legge dà al presidente l'autorità di affrontare "minacce straordinarie" in caso di un'emergenza nazionale, inclusa quella di "regolare" l'importazione" di "beni esteri", ed è stata approvata negli anni 1970 per limitare i poteri presidenziali in materia di sicurezza nazionale dopo i dazi imposti da Richard Nixon per affrontare la crisi della bilancia dei pagamenti in seguito al crollo del sistema monetario di Bretton Woods.

La norma non fa alcun riferimento esplicito ai dazi, competenza esclusiva del Congresso come le tasse e per i quali sono state concesse solo alcune deleghe al presidente.

Borse: l'Europa accelera

Le Borse europee accelerano rapidamente dopo la Corte Suprema Usa che ha bocciato i dazi di Donald Trump. Milano sale dell'1,5%, Parigi +1%, Madrid e Francoforte +0,5%, Londra +0,7%. Sul fronte valutario l'euro è stabile a 1,1776 sul dollaro. Restano poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 60 punti base.