VERONA. Una presunta maxi truffa internazionale da oltre 37 milioni di euro, con circa 400 risparmiatori coinvolti, investimenti finanziari fasulli e portafogli di criptovalute. È quanto emerso dall'operazione «Parsimonia», condotta dalla Guardia di Finanza di Verona, che ha portato all'esecuzione di un sequestro preventivo per oltre 37 milioni di euro e all'individuazione di una presunta associazione per delinquere attiva in diversi Paesi europei ed extraeuropei.

Al centro dell'inchiesta un cittadino italiano residente da anni in Bulgaria, ritenuto dagli investigatori il promotore dell'organizzazione. Secondo la ricostruzione delle Fiamme Gialle, il sistema si sarebbe avvalso di 20 persone e 15 società, trust e piattaforme digitali, attraverso cui venivano raccolti e successivamente movimentati all'estero ingenti capitali. Le attività avrebbero interessato almeno otto Paesi, tra cui Bulgaria, Lituania, Svezia, Spagna, Belgio, Stati Uniti, Regno Unito e India.

Il meccanismo era apparentemente semplice: ai risparmiatori venivano proposti investimenti con rendimenti elevatissimi in tempi brevissimi, accompagnati dalla promessa di non correre alcun rischio di perdere il capitale. Le offerte venivano pubblicizzate attraverso piattaforme di trading online, social network, incontri personali e webinar. Dietro l'apparente affidabilità delle operazioni, secondo gli inquirenti, si sarebbe nascosto un sistema riconducibile allo schema Ponzi, alimentato continuamente dall'ingresso di nuovi investitori.

Le indagini hanno individuato nell'ecosistema societario Wallex uno degli strumenti utilizzati per raccogliere e trasferire il denaro. Tra le realtà citate figurano Fidea Statutory Trust, Wealthwise Trust e Pro Keepers S.r.l.. Secondo gli investigatori, intermediari e agenti avrebbero promosso prodotti finanziari senza le necessarie autorizzazioni, operando al di fuori dei controlli della Consob.

Il presunto promotore dell'organizzazione, fondatore anche di una propria valuta digitale, avrebbe organizzato corsi di formazione destinati ai collaboratori, rilasciando persino attestati di abilitazione come «trust agent». Durante gli incontri sarebbero state insegnate tecniche persuasive per convincere i potenziali clienti a investire i propri risparmi.

Determinanti per ricostruire il sistema sono state le denunce delle vittime, alcune delle quali hanno consegnato agli investigatori registrazioni telefoniche, videocall e conferenze online. L'operazione, coordinata a livello internazionale da Eurojust, ha consentito di effettuare perquisizioni e sequestrare documentazione, dispositivi elettronici e persino un apparecchio «jammer», utilizzato per disturbare le comunicazioni wireless.

Grazie alla collaborazione con le autorità straniere, sono stati inoltre sequestrati conti e immobili residenziali in una località turistica della Bulgaria, il cui valore è ancora in fase di quantificazione. Gli investigatori non escludono che il numero effettivo delle vittime possa essere superiore alle circa 400 finora individuate.

La Guardia di Finanza invita i cittadini a diffidare delle promesse di guadagni elevati e garantiti, verificando sempre le autorizzazioni degli intermediari finanziari. Le responsabilità delle persone coinvolte nell'inchiesta dovranno essere accertate definitivamente in sede giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza.