ROMA. “Ad una settimana dall'inizio del conflitto "possiamo dire che il comparto melicolo italiano, non nuovo ad affrontare situazioni di crisi ed instabilità geopolitica, ha sostanzialmente retto allo scossone causato dalla guerra: le difficoltà sorte sullo Stretto di Hormuz hanno preoccupato il settore ma toccato solo lateralmente le attività commerciali dei consorzi produttori di mele. Ad oggi i carichi stanno arrivando e i porti principali sono operativi".



Così, in una nota il presidente di Assomela, Ennio Magnani, sugli ultimi sviluppi causati dall'inasprirsi della guerra in Medio Oriente, evidenziando che le mele hanno "qualità intrinseche che permettono un'ottima conservazione anche su lunghe tratte, consentendo di affrontare imprevisti di vario genere e cambi di logistica non pianificati. Speriamo ovviamente in un rapido ridimensionamento del conflitto".



La situazione viene "monitorata giorno per giorno", aggiunge il direttore di Assomela, Giovanni Missanelli, ma sottolinea "alcune situazioni sono imprevedibili. Il periodo della stagione ci aiuta, visto che la stagione commerciale verso i Paesi del Medio Oriente si trova oggi nella fase finale, in quanto era già stato previsto per l'inizio di marzo l'arrivo del prodotto proveniente dall'Emisfero Sud ed una conseguente e progressiva diminuzione della merce proveniente dall'Italia. Confidiamo quindi di continuare il trend positivo degli ultimi mesi".



Ieri si è svolta anche la periodica riunione del Comitato Marketing di Assomela con i responsabili commerciali e i direttori generali delle principali organizzazioni dei produttori di mele italiane per un confronto sull'andamento del mercato nell'ultimo mese.



Le giacenze al 1/o marzo evidenziano una situazione positiva per le vendite del mese di febbraio. I dati di vendita relativi alle mele da tavola risultano infatti superiori del 4,4% rispetto alla media degli ultimi tre anni. La giacenza di Golden Delicious del Trentino-Alto Adige è inferiore del 3,9% rispetto alla media del triennio.



La Red Delicious registra ancora una volta uno dei livelli di giacenza più bassi: il dato, pari a 38.432 tonnellate, risulta inferiore del 40% rispetto alla media degli ultimi tre anni. Gli stock di Gala, che dovrebbero esaurirsi entro la prima metà del prossimo mese, ammontano a 33.667 tonnellate, in linea con la media del triennio e pari all'8% del prodotto.