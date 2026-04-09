TRENTO. Il Gruppo Lunelli accelera nel percorso di rafforzamento manageriale con l’ingresso di Marco Cavagnera, nominato direttore generale. Il manager ha assunto l’incarico il 19 marzo e riporterà direttamente al ceo Matteo Lunelli, entrando così nella cabina di regia del gruppo trentino.

La nomina si inserisce nella strategia di crescita dell’azienda, che punta a consolidare la propria struttura organizzativa e a sostenere lo sviluppo del business. Nel nuovo ruolo, Cavagnera coordinerà le attività operative, commerciali e progettuali delle diverse società del gruppo, lavorando a stretto contatto con il management team.

Il nuovo direttore generale porta con sé un profilo internazionale maturato soprattutto nel beverage. Laureato alla Bocconi, ha iniziato la carriera in Heineken, dove ha ricoperto incarichi in ambito finanziario, progettuale e commerciale, contribuendo anche allo sviluppo del progetto vino di Partesa. In seguito ha lavorato in Artsana, fino a diventare country manager in Russia.

Dal 2015 è entrato in Campari, assumendo nel tempo ruoli di crescente responsabilità, tra cui general manager per Spagna e Portogallo e managing director global travel retail. “Siamo lieti di accogliere Marco nel nostro gruppo”, ha dichiarato Matteo Lunelli, sottolineando come la sua esperienza e la sua visione internazionale potranno dare nuovo impulso al percorso di crescita, in particolare sui mercati esteri.