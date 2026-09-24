SAN MICHELE ALL’ADIGE. Sono aperte le iscrizioni alla 26esima edizione del corso di formazione per giovani imprenditori agricoli promosso dalla Fondazione Edmund Mach. A disposizione ci sono 60 posti, mentre le domande dovranno essere presentate entro mercoledì 14 ottobre. Il percorso, della durata complessiva di 600 ore, punta a fornire la qualificazione professionale necessaria per accedere alla misura provinciale dedicata all’insediamento dei giovani in agricoltura.

Il corso è rivolto soprattutto a chi non possiede un titolo di studio in ambito agrario. I numeri delle precedenti edizioni mostrano una platea con percorsi formativi molto diversi: il 60% degli interessati è diplomato o laureato in altri settori, il 30% possiede una qualifica professionale e il restante 10% ha la licenza media. La partecipazione femminile si è ormai stabilizzata attorno al 30% delle adesioni.

Il percorso è articolato in otto moduli formativi e tre fasi dedicate a orientamento, approfondimento e recupero, da completare nell’arco di circa due anni. Le lezioni inizieranno il 12 novembre e potranno partecipare giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni. Qualora le richieste superassero i 60 posti disponibili, la FEM darà inizialmente la precedenza a chi ha già avviato il proprio percorso di insediamento.

L’iniziativa vanta ormai una lunga storia: dalla sua attivazione, nel 1986, il corso del Centro Istruzione e Formazione ha registrato oltre 2.500 partecipanti. Secondo i dati della Fondazione Edmund Mach, circa l’85% di chi lo ha frequentato ha poi concretizzato il proprio progetto aziendale nel settore agricolo. Le iscrizioni alla nuova edizione dovranno essere perfezionate entro il 14 ottobre attraverso l’apposito modulo.