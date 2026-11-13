TRENTO. Cinque milioni di euro in dieci anni per sostenere i giovani che scelgono di investire nell'agricoltura trentina. La Provincia punta sul ricambio generazionale e sul rafforzamento delle imprese del settore con il nuovo «Protocollo giovani agricoltori», approvato dalla Giunta provinciale. L'intesa coinvolge anche Cassa del Trentino, istituti bancari e Cooperfidi e prevede contributi per rendere meno oneroso l'accesso ai finanziamenti.

La misura è stata presentata dall'assessore provinciale all'agricoltura Giulia Zanotelli, insieme ai rappresentanti degli enti coinvolti. Il programma mette a disposizione 500 mila euro all'anno dal 2027 al 2036, per un totale di 5 milioni.

Il meccanismo prevede un contributo provinciale a fondo perduto pari al 2% dell'importo del mutuo, calcolato su un capitale finanziato fino a 500 mila euro e per una durata massima di dieci anni. Sono ammessi finanziamenti a partire da 50 mila euro, sotto forma di mutui chirografari, ipotecari o fondiari. Il contributo sarà erogato annualmente, dopo la concessione del finanziamento e in relazione al pagamento delle rate.

Un ulteriore sostegno arriva dalla garanzia di Cooperfidi, che potrà coprire fino all'80% del finanziamento, con una commissione annua dello 0,15%. L'operazione non prevede inoltre costi di istruttoria e le banche aderenti garantiranno un percorso di valutazione prioritario e semplificato. È prevista anche una consulenza gratuita per aiutare le imprese nella preparazione delle pratiche.

Possono accedere alle agevolazioni gli agricoltori che non hanno ancora compiuto 41 anni, titolari di un'impresa agricola individuale oppure soci corresponsabili di una società agricola. Le aziende devono essere in possesso di partita Iva agricola, risultare iscritte alla Camera di commercio e all'Archivio provinciale delle imprese agricole e avere una dimensione minima di 2.080 ore lavorative annue.

Gli investimenti finanziabili sono numerosi. Rientrano nel programma la costruzione, la ristrutturazione e la riqualificazione di strutture produttive e agricole, comprese quelle destinate all'agriturismo, la sistemazione dei terreni e l'acquisto di nuove attrezzature. Ammessi anche l'acquisto di terreni agricoli, entro specifici limiti, gli impianti per le energie rinnovabili, le coperture per proteggere le colture e le strutture dedicate alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Potranno essere rifinanziati anche mutui stipulati dal 1° gennaio 2026 per gli interventi previsti.

«Investire sui giovani agricoltori significa investire sul futuro di un settore che è un presidio economico, paesaggistico e sociale del nostro territorio», ha sottolineato Zanotelli. L'obiettivo, ha aggiunto, è rendere più accessibili i finanziamenti a chi vuole ampliare la propria azienda e costruire il proprio futuro nel comparto agricolo.

Le domande potranno essere presentate dal 23 novembre 2026 al 30 luglio 2027 attraverso il portale SRTrento. Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione e ogni beneficiario potrà presentare una sola domanda. I finanziamenti bancari potranno essere concessi fino al 31 ottobre 2027.

La Provincia potrà sospendere la raccolta delle domande in caso di esaurimento delle risorse disponibili.