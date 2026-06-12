TRENTO. È Renato Dalpalù il nuovo presidente della Federazione trentina della Cooperazione. L’elezione è avvenuta oggi nel corso dell’assemblea riunita nella sede di via Segantini a Trento, chiamata a scegliere il successore del presidente uscente Roberto Simoni, in corsa per un terzo mandato.



Il risultato è stato netto. Dalpalù ha ottenuto 440 voti, quasi il doppio rispetto ai 233 voti raccolti da Simoni. Dodici le schede bianche registrate durante lo scrutinio.



Classe 1961, laureato in Economia e professionista iscritto all’albo dei commercialisti, Renato Dalpalù è attualmente presidente del Consorzio Sait, una delle principali realtà del sistema cooperativo trentino. Nel corso della sua carriera ha già ricoperto incarichi all’interno della Federazione della Cooperazione, dove è stato consigliere e presidente del collegio sindacale.



Oltre alla guida del Sait, Dalpalù è anche presidente di Fincoop Spa, la finanziaria della cooperazione trentina. Con la sua elezione si apre una nuova fase per il movimento cooperativo provinciale, uno dei pilastri dell’economia del Trentino, chiamato ad affrontare le sfide legate all’innovazione, al ricambio generazionale e alla competitività delle imprese associate.