TRENTO. Bilanci in crescita per le Famiglie Cooperative trentine, che nel 2025 hanno registrato un fatturato complessivo di 407 milioni di euro (+3,9% su base annua) e un patrimonio netto aggregato di 150,4 milioni (+3,7%). I dati sono emersi durante il convegno annuale del settore della cooperazione di consumo.

In aumento anche la base sociale, che supera i 121 mila soci (+1,5%), e l'occupazione, con 1.772 dipendenti (+1,7%). Il sistema conta 317 punti vendita: di questi, ben 201 rappresentano l'unico esercizio commerciale del territorio, confermando il ruolo di presidio sociale nei piccoli borghi.

Nel corso dell'incontro sono stati inoltre designati i candidati al Cda della Federazione in vista dell'assemblea del prossimo 12 giugno.