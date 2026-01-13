TRENTO. I sindacati chiedono al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di convocare al più presto un tavolo con Allison Transmission, ora che si è perfezionata l’acquisizione della divisione Off-Highway del gruppo Dana Incorporated. L’operazione si è conclusa venerdì 2 gennaio, aprendo una nuova fase per gli stabilimenti italiani coinvolti.

Nel comunicato si ricorda che, durante gli ultimi incontri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le organizzazioni sindacali hanno più volte richiesto la presenza di Allison per avviare una discussione strutturata sul futuro produttivo e industriale in Italia. Una richiesta rimasta finora senza risposta, nonostante la rilevanza del dossier.

Il Governo, viene sottolineato, ha esercitato i poteri di Golden Power in considerazione della strategicità del gruppo Dana nel Paese e dell’impatto in termini occupazionali. Proprio per questo, affermano i sindacati, la partecipazione della nuova proprietà ai tavoli ministeriali «non è più procrastinabile».

La richiesta è quella di una convocazione in tempi brevi per chiarire le scelte che Allison intende compiere su investimenti, assetti produttivi e livelli occupazionali. In assenza di un confronto, i sindacati avvertono che saranno pronte «tutte le iniziative utili» a tutela del lavoro e dell’occupazione in Italia.