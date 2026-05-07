TRENTO. “Abbiamo già vissuto una situazione analoga nel 2022, con lo scoppio del conflitto russo-ucraino, quando il prezzo del greggio ha superato i 100 dollari al barile, mantenendosi su livelli molto elevati per diversi mesi - afferma Stefano Pedot, Presidente della Sezione Trasporti e Logistica di Confindustria Trento -. Oggi, le tensioni legate al conflitto tra Stati Uniti e Iran ci riportano a uno scenario simile, ma in un contesto geopolitico ancora più complesso”.



Guardando al sistema logistico nel suo complesso, i costi di trasporto rappresentano la voce più rilevante, con un’incidenza pari al 45% sul totale. Un dato che conferma quanto il settore dell’autotrasporto sia centrale per l’equilibrio e la sostenibilità dell’intera filiera produttiva.



“Le imprese del settore trasporto si trovano oggi a operare in un contesto estremamente complesso - prosegue Pedot -. Da un lato, l’entità dei rincari rende impossibile assorbire ulteriori aumenti; dall’altro, non è semplice trasferire integralmente questi aumenti sui clienti, soprattutto nell’ambito di contratti di lunga durata. Esistono strumenti contrattuali di adeguamento legati alle variazioni del prezzo del carburante, ma la loro applicazione rigida può comportare rischi significativi: dalla perdita del cliente, in assenza di rapporti di fiducia consolidati, fino al trasferimento degli extra-costi sul consumatore finale. Il momento è delicato. È fondamentale che si continui a sostenere le imprese con misure mirate e concordate con le maggiori Associazioni degli autotrasportatori, per evitare una perdita di competitività del sistema Paese e tutelare la tenuta dell’intera filiera produttiva”.