ROMA. Lieve calo per il prezzo della benzina, mentre resta stabile quello del gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service sulla rete stradale nazionale è di 2,017 euro al litro per la benzina e di 2,261 euro per il gasolio. Valori ancora più elevati lungo le autostrade, dove il prezzo medio raggiunge rispettivamente 2,041 e 2,302 euro al litro.

In questo scenario, Q8 Italia ha annunciato la proroga fino al 31 dicembre 2026 del tetto ai prezzi di benzina e gasolio, introdotto lo scorso primo ottobre. La decisione arriva in considerazione dell’attuale situazione di emergenza nazionale e fa seguito alle richieste avanzate dal Governo italiano per contenere i costi a carico degli automobilisti.

La compagnia spiega di voler offrire un sostegno concreto ai consumatori, mantenendo al tempo stesso un approccio responsabile rispetto all’andamento del mercato. La proroga sarà applicata attraverso modalità differenziate, tenendo conto dei diversi modelli operativi della rete di distribuzione. L’obiettivo dichiarato è anche quello di tutelare la sostenibilità economica dei gestori e dei partner.

Q8 Italia continuerà quindi a garantire supporto alla propria rete, riservandosi di definire le modalità applicative della misura in relazione all’evoluzione delle condizioni di mercato e dei costi di approvvigionamento. Il tetto ai prezzi resterà dunque previsto fino alla fine dell’anno, mentre gli automobilisti continuano a fare i conti con prezzi medi superiori ai due euro al litro.