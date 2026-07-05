TRENTO. Prosegue l'effetto della fine del taglio delle accise sui carburanti. Per il secondo giorno consecutivo aumentano i prezzi alla pompa e il gasolio self service in autostrada torna a superare la soglia dei 2 euro al litro.

Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla rete stradale nazionale il prezzo medio della benzina self sale a 1,841 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,922 euro. Sulla rete autostradale la benzina self arriva a 1,932 euro, mentre il diesel tocca 2,004 euro al litro.

Gli aumenti sono scattati dopo la conclusione del periodo di riduzione delle accise, terminato il 3 luglio, e stanno interessando tutto il Paese.

Anche in Trentino il ritorno al prezzo pieno si è fatto sentire fin dal primo giorno. Le rilevazioni indicano una media di 1,827 euro al litro per la benzina e di 1,901 euro per il gasolio, collocando la provincia al tredicesimo posto tra le più care d'Italia.