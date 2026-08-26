TRENTO. È tutto pronto alla Trentino Music Arena per il Trento Live Fest 2026, che da domani, giovedì 27 agosto, porterà a San Vincenzo sette serate di musica tra l’evento inaugurale e i concerti distribuiti su due weekend. Sul grande prato alle porte della città arriveranno alcuni dei nomi più conosciuti della scena italiana, da Luca Carboni ai Negramaro, passando per Emma, Madame, Gemitaiz e Fulminacci.

Ad aprire il festival, giovedì 27 agosto, sarà “Random – Una festa a caso”, appuntamento a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria. Sarà l’anteprima di una manifestazione che entrerà nel vivo già il giorno successivo e proseguirà fino a domenica 6 settembre.

Il primo weekend comincerà venerdì 28 agosto con Gemitaiz e Venerus. Sabato 29 agosto sarà invece la volta di Fulminacci e Mobrici, mentre domenica 30 agosto saliranno sul palco Luca Carboni e Tropico.

Dopo alcuni giorni di pausa, il Trento Live Fest tornerà venerdì 4 settembre con Madame e Ditonellapiaga. Sabato 5 settembre toccherà a Emma e Sayf, mentre la chiusura, domenica 6 settembre, sarà affidata ai Negramaro e Motta.

Il calendario completo delle serate:

Giovedì 27 agosto: Random – Una festa a caso, ingresso gratuito con prenotazione

Venerdì 28 agosto: Gemitaiz + Venerus

Sabato 29 agosto: Fulminacci + Mobrici

Domenica 30 agosto: Luca Carboni + Tropico

Venerdì 4 settembre: Madame + Ditonellapiaga

Sabato 5 settembre: Emma + Sayf

Domenica 6 settembre: Negramaro + Motta

Per le sei serate a pagamento sono disponibili sia i biglietti per i singoli concerti sia gli abbonamenti: il Pass Weekend 1 comprende le date del 28, 29 e 30 agosto, il Pass Weekend 2 quelle del 4, 5 e 6 settembre, mentre il Pass All Days permette l’accesso a entrambi i fine settimana. Le prevendite sono disponibili attraverso TicketOne.

Il festival non vivrà però soltanto sul palco di San Vincenzo. Il programma comprende anche “Conversazioni Fuori dal Palco”, tre incontri mattutini fissati per il 27, 28 e 30 agosto alle 11 al Teatro Capovolto di piazza Battisti. Gli appuntamenti, condotti dalla giornalista Chiara D’Aleo, permetteranno al pubblico di incontrare alcuni protagonisti della scena musicale e conoscere più da vicino il loro lavoro. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

Il Trento Live Fest 2026 è organizzato e prodotto da Magellano Concerti, con la collaborazione della Provincia autonoma di Trento.



(foto Pat)