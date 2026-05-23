Sarà l’alternative rock targato Rusty Vega ad inaugurare sabato 23maggio alle 19 la rassegna “Liberiamo la musica” con la direzione artistica affidata a Gius (Giuseppe Marchi, alias Giustamentelive). Una serie di appuntamenti che faranno parte della programmazione del locale nel cuore di Piazza Dante fra primavera ed estate.



I Rusty Vega sono un quartetto alternative rock italiano nato nel cuore del Polesine, una terra che un tempo era viva e fertile dal punto di vista culturale, oggi arrugginita e dimenticata. Da questo contrasto nasce il loro nome:Rusty, come la ruggine che corrode i sogni, e Vega, la pianura fertile in spagnolo, a simboleggiare le radici e la voglia di rinascita. Con una miscela di punk rock, indie, alternative, incursioni nell’elettronica e un'attitudine grunge venata di rabbia e ironia, vogliono trasformare il disagio del vivere moderno in musica ballabile, potente e sincera. “Il nostro obiettivo - spiegano i Rusty Vega - è portare la nostra musica e il loro messaggio a più persone possibili”.



Il 30 maggio al Liber suonerà la band I Negroni (qui nella foto) formazione veronese che si definisce come una vera e propria cocktail party band. Come sottolineano le loro note stampa: “I Negroni rockeggiano, esplodono, si dimenano al suono dirompente dei classici rivisitati degli anni 50 non dimenticando la lezione del miglior soul anni 60 e mixando il tutto con cori in stile do-woop: un mix letale che non lascia scampo come il cocktail di cui portano il nome proprio degli ingredienti che lo caratterizzano”.