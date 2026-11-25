PIANA ROTALIANA - A quattro anni Simona Atzori dipingeva già usando i piedi. Nata senza braccia, ha coltivato fin da bambina la passione per la pittura e la danza, incoraggiata dai genitori. Si è laureata in Arti visive in Canada, ha ballato alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Torino del 2006 e sul palco del Festival di Sanremo. La sua storia, esempio di amore per se stessa e per la vita, aprirà domenica 29 novembre la quinta edizione di «Donne protagoniste».

La rassegna, coordinata dal Distretto Famiglia Rotaliana Königsberg, quest'anno sarà dedicata all'accessibilità e all'inclusione. Tra i temi affrontati anche quello del lavoro di cura svolto da tante donne che dedicano buona parte della propria giornata all'assistenza di un familiare. L'incontro con Atzori, dal titolo «Cosa ti manca per essere felice?», si terrà alle 20.30 nella sala polifunzionale di San Michele all'Adige.

Il 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, saranno le stesse persone con disabilità ad accompagnare i visitatori nelle sale del Museo etnografico trentino San Michele. La mattinata sarà riservata alle scuole, mentre dalle 17 alle 19.30 le attività saranno aperte a tutta la cittadinanza.

Anche bere un caffè può diventare un'esperienza insolita quando viene meno la possibilità di vedere. Venerdì 4 dicembre, dalle 9 alle 17, in piazzetta degli Alpini a Lavis, sarà allestito il Bar al buio, in collaborazione con AbilNova.

Sempre a Lavis, alle 20.30, al teatro comunale, interverrà Beppino Englaro, padre di Eluana. Per anni si è battuto nelle aule dei tribunali affinché fosse rispettata la volontà della figlia, rimasta in stato vegetativo per diciassette anni in seguito a un incidente stradale. La sua battaglia ha segnato la storia recente del nostro Paese, aprendo un dibattito sul fine vita ancora oggi molto acceso. Alla serata, dedicata alla libertà di scelta e ai diritti della persona, parteciperanno anche l'attrice trentina Chiara Turrini, Pietro Merz e Alexander Schuster.

Sabato 5 dicembre, alle 15, si tornerà al METS con Loredana Tanel, autrice del libro «Cuori oltre gli ostacoli». Mamma di Maddalena, una bambina con disabilità, lo scorso anno ha dato vita insieme al marito e ad altre persone all'associazione culturale «Scarpette delle Fate» di Spormaggiore. Il desiderio è quello di far vivere ai bambini e ai ragazzi con disabilità esperienze che consentano loro di coltivare le proprie passioni, trascorrendo del tempo insieme ai coetanei. Alle 16 interverrà l'architetta Anna Viganò del collettivo Architutti, specializzato nella progettazione di spazi accessibili. Un tema che riguarda da vicino la vita di molte persone, la cui autonomia può essere compromessa anche dalla presenza di un semplice gradino. A seguire, alle 17, una tavola rotonda con le testimonianze di donne che vivono la disabilità e di chi se ne occupa per professione. L'incontro sarà accompagnato dagli interventi musicali di Serena Filippi.