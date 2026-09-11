TRENTO. Con l’inaugurazione di oggi pomeriggio alle Gallerie di Piedicastello si apre al pubblico la mostra “Una storia quotidiana. Ottant’anni del giornale l’Adige”, realizzata dalla Fondazione Museo storico del Trentino per ripercorrere otto decenni di informazione e, attraverso le pagine del quotidiano, le trasformazioni della società trentina.

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessora provinciale all’istruzione e cultura Francesca Gerosa, il direttore dell’Adige Pierluigi Depentori, il presidente della Fondazione Museo storico del Trentino Luigi Blanco e il direttore Giuseppe Ferrandi. Ad accompagnare l’apertura anche numerosi abbonati e lettori del giornale.

«In 80 anni di storia, il giornale l’Adige ha raccontato l’evoluzione dei costumi, del territorio, le tragedie, ma anche l’innovazione e lo sviluppo del Trentino», ha sottolineato Gerosa. Un percorso che consente di osservare il cambiamento di intere epoche e, insieme, quello degli usi e dei costumi dei trentini.

La mostra permette inoltre di seguire l’evoluzione dello stesso modo di fare informazione. Dalle pagine di un tempo, caratterizzate da una presenza più limitata delle fotografie, fino alla comunicazione contemporanea, nella quale immagini e impatto visivo hanno assunto un peso sempre maggiore. Ottant’anni di giornale diventano così anche una chiave per leggere ottant’anni di storia del Trentino.

La mostra sarà visitabile fino al 27 giugno 2027 con orario 10-18, dal martedì alla domenica. Ingresso libero.

(foto Pat)