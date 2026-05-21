TRENTO. Si torna sempre dove si è stati bene. E un gruppo ska non può che sentirsi a casa a Martignano, ormai da ventun’anni. Lo sanno bene anche i Vallanzaska, gruppo principale dell’edizione 2026 di Martignano All Ska.

Domani sera, nell’ambito della sagra “Entorno al paes”, il parco del sobborgo tornerà a vibrare con i ritmi in levare grazie all’impegno indefesso e non scalfito dal passare degli anni da parte del Nuovo spazio giovani: il collettivo trascinato da Daniele “Tonzi” Tonezzer che negli anni ha saputo coinvolgere anche le nuove generazioni.

La kermesse, che negli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano per gli amanti del genere in tutto il nord Italia portando a Trento Shandon, Statuto, Persiana Jones, Matrioska, Fahrenheit 451, Nh3 oltre ad aver dato spazio a tante realtà del panorama regionale, riabbraccerà tredici anni dopo il gruppo milanese guidato da Davide “Dava” Romagnoni. In collina sbarca così il tour che il gruppo ha aperto a Legnano lo scorso 25 aprile, con un serie di date messe in calendario per i trentacinque anni di attività.

Dal 1991 ad oggi i Vallanzaska hanno prodotto dodici album, con brani entrati nel repertorio della scena alternativa nazionale, da Cheope a Reggaemilia. Un percorso trentennale che non si ferma: l’uscita del nuovo Ep in estate è già stata anticipata dall’uscita del nuovo singolo, “l’Ultima”, che da il nome anche al tour.

Davide, un gradito ritorno a Martignano. Per il pubblico, ma anche per voi.

«Davvero. Quando eravamo arrivati nel 2013 avevamo trovato un clima pazzesco, tanto che avevo realizzato io stesso un video con il cellulare, che poi avevamo inserito nella clip di Spaghetti Ska. A Martignano torniamo molto, molto volentieri».

Festeggiando tra l’altro 35 anni di carriera. In collina sono 21 di organizzazione dell’evento. I (non più) ragazzi del Nuovo spazio giovani non si stancano di organizzare, voi non vi stancate di suonare. Ma non le capita mai di pensare “ok, adesso basta”?

«È capitato. Non certo ora. A volte la stanchezza si fa sentire, le delusioni affiorano. Era capitato con il Covid, eravamo pronti a uscire con Vzk e la pandemia era stata un brutto colpo. Ma in generale, poi l’entusiasmo del pubblico ti spinge sempre ad andare avanti. Certo, un giorno smetteremo. Ma non ora».

Il pubblico. Proprio a loro è dedicato “l’Ultima”, il singolo che lancia l’uscita del vostro prossimo lavoro e trascina questo tour.

«Che è partito benissimo. Alla grande a Legnano e Milano, dove abbiamo festeggiato due volte il 25 aprile. Ora Martignano ci darà l’entusiasmo giusto per proseguire verso le prossime date».

Accanto ai Vallanzaska domani ci saranno sul palco i ferraresi ska-punk delle Iene (già apprezzati nel 2023) e anche gli Skabomber, che sono nati proprio per iniziativa di uno dei componenti dei Vallanzaska, Luca Specchio.

«Sì, farà il doppio lavoro e con lui anche Domenico Santoro. È bello che un’esperienza non limiti la possibilità di un musicista di sperimentare in altri contesti e a Martignano lo si vedrà in maniera particolare. Vi aspettiamo in tanti!».