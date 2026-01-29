TRENTO. Oggi, 30 gennaio, il mondo della cultura di montagna e del canto popolare trentino celebra un traguardo significativo: Mauro Pedrotti compie 80 anni. Figura di riferimento del Coro della SAT, Pedrotti è riconosciuto come memoria storica della formazione corale e custode di una tradizione che attraversa generazioni.

La ricorrenza va oltre il semplice compleanno. Mauro Pedrotti non rappresenta soltanto una personalità di grande caratura culturale e musicale, ma incarna valori profondamente radicati nell’identità trentina. Chi lo conosce ne sottolinea, prima di tutto, l’umiltà: un tratto distintivo che ha accompagnato la sua capacità di raccogliere l’impegnativa eredità culturale degli zii, tra i fondatori del Coro, e di custodirla con dedizione e rispetto.

Sotto la sua guida e la sua influenza, il patrimonio dei canti della SAT non è rimasto un repertorio statico, ma ha continuato a vivere e a crescere, portando la voce delle montagne trentine sui palcoscenici di tutto il mondo, senza mai perdere l’autenticità delle origini.

In occasione di questa giornata speciale, il presidente della Provincia e l’intera Giunta provinciale rivolgono a Mauro Pedrotti i più sentiti auguri, accompagnati da un doppio auspicio: per lui, di vivere questa nuova stagione con serenità; per il Coro, di proseguire con passo sicuro lungo il cammino tracciato dai fondatori, forte di quella stessa umiltà e competenza che Pedrotti ha saputo testimoniare in tutti questi anni.